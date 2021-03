BILO JE GADNO, DVA ČOVEKA SU SE UTOPILA, PUNO POVREĐENIH ĆANA otkrila detalje NASTUPA koji je jedva PREŽIVELA: Svi smo pali u VODU

Pevačica Ćana progovorila je o nastupima, i otkrila koji joj je najteže pao:

- Ja volim da budem originalna i takva kakva sam. Ista sam na sceni i van scene. Ja volim moj posao i mnogo sam pogođena što ne radim. Ljudi prepoznaju kad se srcem dajete. Taj kamion je stvarno izazvao toliko fame, ali to je bila želja domaćina i ja sam na raspolaganju svim ljudima koji žele nešto drugačije. Ja se trudim da im udovoljim, ako je to normalno i ja mogu da prihvatim. I moram da kažem da sam imala tremu i to je visoko, a ja kolika sam, pa još da funkcioniše sve, da ne ode mikrofon. Bili su daleko muzičari, ja sam jedva čula preko telefona, bila je to organizacija velika - ispričala je Ćana, pa dodala koja joj je bila najteža uloga i kada joj nije bilo lagodno:

- Bilo je raznoraznih scena, teško je izdvojiti. 50. rođendan mog sada već prijatelja, ja sam se sa njegovom ženom dogovorila da on ne zna, a to je trebalo da bude peti nastup u toj porodici. A ja mu kažem da sam u Americi, on očajan, a ja sam se uplašila da se to ne pretvori u neprijatno nešto. Jednom u Švajcarskoj su deca priredila iznenađenje, a kada me je žena ugledala, ona se tresla, ja sam mislila da je pala u nesvest. Ja sam bliska sa publikom, ljudi me doživljavaju kao svoju, kao komšinicu.

Pevačica je priznala i da li je dobijala dobar bakšiš na veseljima.

- Nemaju oni zmiju u džepu, bilo je tu raznih situacija kad nas bude 15 na veselju, ali malo se preuveličava. Za nekoga je 1000 evra ogroman novac, za nekog smešan. Ja sam dobila više u poklonima nego u novcu. Mnogo puta su me ljudi častili, dobijala sam torbe, zlatni nakit, dijamante, svašta nešto kad su jako zadovoljni. Nisam nikada odbila da pevam, dešavalo se da se ne dogovorimo, ali ne da ja ne dođem kod njega.

Ćana je otkrila i koja je najneprijatnija situacija u njenoj karijeri.

- Nije mi život bio u opasnosti na veseljima, ali sam imala situaciju na jednom splavu, kad je pukao, to je bilo još s početka moje karijere diskografske. Više je ljudi došlo nego što je bilo bezbedno, nastao je haos. U jednom trenutku ja sam razgovarala sa nekim čovekom vezano za neko veselje gde je hteo da me angažuje, nisam bila svesna, onda ljudi kreću da izlaze napolje, ja mislila tuča, ali obezbeđenje stoji. U jednom trenutku mi jedan dečko kaže "Šta čekaš, trči, vidiš da tonemo". Nas stotinu na mostiću, pukao mostić, mi svi upali u vodu, opšti haos, najneprijatnija mi je situacija bila ta, ne bih više na splav. Bilo je gadno, dva čoveka su se utopila, bilo je puno povređenih - ispričala je Ćana.

Ćana je već 20 godina u braku sa svojim mužem, a ako situacija dozvoli, oni će slaviti 18. rođendan svog sina u oktobru.

- Naš sin se rodio na datum našeg venčanja, 20. oktobra 2001. smo se venčali, a on 2003. rođen. Ako bude mogućnosti, zbog situacije, ništa ne možemo da planiramo, ali biće mojih kolega sigurno, pa ćemo videti kako bude - zaključila je ona.

