MAJKE I SNAJKE SU VRHUNAC PROFESIONALIZMA: Seka u SCENIRANJU otkrila kakva je VODITELJKA, pa ispričala SVE o odnosu sa SVEKRVOM!

Pevačica Seka Aleksić bila je gošća u ovonedeljnom izdanju emisije "Sceniranje".

- Nisam pevačica koja se ljuti na novinare. Imala sam kad sam bila mlađa ludosti, period kad sam tužila za sve, čoveka ponese slava i sve što se dešava oko njega. Podneti slavu na pravi način je teško, ako ste svesni svega, onda je to blagoslov, da shvatite "Ja sam poznata, imam hitove, ljudi me vole". Vrednosti koje postoje moraju da se poštuju, ljubav, porodica, vera, to je suština. To je ono što me održava i drži - rekla je Seka na početku emisije.

Seka je govorila o novoj ulozi voditeljke. Naime, Seka će voditi novu emsiju na Kurir televiziji "Majke i snajke", koja počinje sa emitovanjem od ponedeljka.

- Nisam znala da ću se ovako dobro snaći. Kad sam prihvatila pokajala sam se. Shvatila sam da ljudi koji su me angažovali očekuju previše, nisam radila to, ali znam da vladam scenom. Majke i snajke su slične mom poslu, u smislu komunikacije sa ljudima, sa kamerama. Tamo sam opuštena i prirodna. Upoznala sam dosta ljudi od kojih sam dosta naučila. Verovali ili ne, ja sam mislila da je projekat Anđeli 3 vrhunac profesionalizma, ali demantovala sam sebe kada sam upoznala produkciju "Majke i snajke", to je toliko profesionalno da ja jedva čekam da idem na snimanje. Veljko i ja smo bili skeptični jer treba da vodim takav projekat. Nisam znala da ću se tako dobro snaći - govorila je Seka.

Seka je otkrila šta joj je najteže palo u novom projektu:

- Pre situacije sa kovidom, ja sam bila trudna, nisam godinu dana radila. Onda se desio kovid, dve ipo godine nisam bila na štiklama duže od sat vremena. Jedino što mi pada teško je stajanje na štiklama.

- Najzanimljivije je sat vremena dok oni kuvaju, mi tad pričamo o njihovom životu. Mi razbijamo predrasude da svekrve i snajke ratuju. Ima slučajeva gde svekrve brane svoje sinove. Ja moju svekrvu volim, ona je moja druga majka. Volim i svekra. Naš odnos je sjajan, drugarski, razmenjujemo recepte, savete oko dece. Kad smo se Veljko i ja upoznali, ona je meni dala svoje recepte, sve me je naučila kako se sprema, kako je vaspitala njega i njegovog brata. Rekla mi je "Sine, ja sam njih učila da je žena kao cvet, da mora da se zaliva ljubavlju, da se neguje, samo tako brak može da opstane" - rekla je Seka u Sceniranju.

Seka je otkrila da će u novoj emisiji učestvovati i poznati:

Kada su me pitali koga da preporučim, rekla sam samo jednu osobu, samo se sa njom družim, Slađa Alegro. Biće i ona - rekla je Seka.

- Ja mislim da niko na svetu ne može da kuva bolje od majke. To je najukusnije, najbolje, najlepše, vraća nas u detinjstvo. Spremam sva jela koje je spremala Veljkova, ali i moja majka. Spremam sve što spremaju normalne porodice. Veljko ne jede meso, češće ribu, supe, potaže, većinu tih stvari sam naučila od svekrve. Kad napravim neko jelo, Veljko zna da nazove majku: "Ti znaš da ti za mene najbolje kuvaš na svetu, ali mislim da je Svetlana napravila ukusnije jelo". Ona kaže: "Sine, drago mi je, ljubi je majka, ja sam je naučila". Svekrva voli što sam domaćica, majka, što dobro vaspitavam njene unuke. Snalažljiva sam - rekla je pevačica.

