SVAŠTA IZGOVORIM TAKMIČARIMA U 4 ZIDA: Đorđe David podržao Vanjino izbacivanje iz ZG i otkrio kako se ponaša prema kandidatima!

Skandal koji poslednjih dana potresa Srbiju, svakako je onaj vezan za mladu Vanju Knežević, diskvalifikovanu takmičarku Zvezda Granda.

Đorđe David sada je dao svoj komentar o ovom skandalu. On stoji iza odluke "Granda" i kaže da se slaže sa tim što je Vanja diskvalifikovana.

"Jako je važno da ti mladi ljudi znaju da nikakav "fejk" kod nas ne može da prođe, kao i da mi imamo dovoljno godina i iskustva, da smo dovoljno puta ošamareni u ovom poslu, da smo lekcije naučili i nepogrešivo tačno osobu preko puta sebe procenjujemo na prvu loptu, bar u 90 posto slučajeva. Pogotovo kada su mladi ljudi u pitanju, koji nisu "navežbani", da te neke stvari sakriju. Ne postoji varijanta da se nekom slučajno omaklo da na svoj stori prosledi nešto što je... To što je ona uradila. Nije to vređanje, nego kritika. Žiri, kakav god da je, može da se nekome dopada ili ne dopada, je određen od strane Saše Popovića i od strane Grand produkcije. Taj žiri, sa te pozicije na kojoj se nalazi, ima apsolutno pravo da komunicira na način na koji inače komunicira sa tim kandidatima. Sve što radimo je edukativna stvar čak i kad smo provokativni, čak i kad ih u žargonu "gazimo", čak i kad oni misle da je to njihovo ugrožavanje, da je to, kako je ta devojka rekla - psihičko zlostavljanje. Ja njima na probama svašta izgovorim. Ali ja to izgovorim u četiri zida. Smatram da je okej što je ona izašla iz takmičenja, šta god ko mislio. Pa čak i da koleginica nije u pravu, a u pravu je", započinje on.

"Ja sam čak svojim kandidatima rekao da nipošto ne "udaraju" lajkove gospođici dotičnoj, jer ja to mojim kandidatima zabranjujem, jer se ne može podržavati nešto što je tendenciozno. Ako si ti komentar, koji je neko drugi napisao, kao učesnik takmičenja stavio na svoj stori, ti si neko ko se sa tim slaže i vrlo direktno propagira protiv takmičenja, svog mentora, i svih drugih mentora. Prema tome to se odmah zaustavlja u startu, to se zove lojalnost, to se zove svest, u kom si trenutku u svom životu i takmičenju. Najžalije je što je ona tim glupim gestom sebi dala autogol i sebe izbacila iz takmičenja, niko joj nije kriv. To nije smela da uradi", izjavio je muzičar.

