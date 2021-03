ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Glavatu prebila komšinica, Šišmiš smuvala 20 godina mlađeg dečka!

Zdravo, dragi moji, iza nas je vrlo uzbudljiva nedelja što se tiče dešavanja u svetu poznatih, pa mi nije bilo teško da vam pripremim današnju kolumnu. Moji izvori sami su se javljali da mi ispričaju još poneki sočni detalj o akterima o kojima smo mogli da čitamo u medijima prethodnih dana.

foto: Kurir štampano

Moram da priznam da je mene najviše zanimao raskol u porodici Gazdarice. Znam da tu mnogo toga ne štima, i to već dugo, ali je sve eskaliralo tek prošle godine. Njen naslednik odrekao se karijere i ne komunicira ni sa kim iz porodice, a pravi razlog za to kriju vrlo vešto. Navodno, priča koja je procurila u javnost jeste da se njegovi bližnji ne slažu sa njegovim izborom partnerke, ali izgleda da to nije razlog. Kako su mi rekli, Gazdaričin sin imao je sukob sa ocem, koji nije hteo da mu da novac da uloži u novi biznis, pa se ovaj naljutio i od tada neće da ima kontakt ni sa njim, ni sa majkom.

Glavatu je htela da bije komšinica jer joj stalno baca opuške od cigareta na terasu, pa je ženi dozlogrdilo i otišla joj je na vrata sa namerom da se obračuna s njom. Ali, kad se ova pojavila mrtva pijana, kontuzovana od alkohola i to u dva po podne, odustala je od te namere. Inače, Glavata već dugo ima problem sa tim porokom i, kad popije, onda pravi razne gluposti, pa me i ne čudi što komšinici baca opuške na terasu.

Verovali ili ne, ni Insekt više nema para kao pre. Bivši neće da je finansira jer nisu u dobrim odnosima, a mlađani frajer, koji ima love, otkačio ju je pre nekoliko nedelja. Čula sam da je zvala Dobricu da od nje traži finansijsku injekciju i da joj je ova pozajmila 20.000 evra. Za Dobricu je to sitniš, a Insektu i te kako znači ta suma jer će moći da nastavi sa glumatanjem u javnosti kako je bogata i bahata pevaljka.

I Šišmiš se izgleda ozbiljno dala u promet. Posle priča da je bila u vezi sa poznatim fudbalerom, i to nekoliko nedelja posle razvoda, sad je našla nekog klinca, koji je učitelj njenom sinu. Kažu mi da taj momak ima 20 i neku godinu i da je sigurno mlađi dve decenije od Šišmiša. Viđaju ih zajedno kako izlaze iz njenog stana, drže se za ruke i šetaju ulicom. Toliko od mene, čitamo se i sledeće nedelje.

Kurir.rs/ Foto: Kurir

Bonus video:

00:59 Željko Vasić progovorio o svojoj ženi Ivani

Kurir