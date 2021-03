JOCA STEFANOVIĆ KAŽE ZA KURIR DA JE PROMENIO ZANIMANJE ZBOG KORONE Nisam hteo da KUKAM nad sudbinom, sad stavljam kolegama BUBICE

Pevač Joca Stefanović, kao i većina njegovih kolega, već godinu dana nije u mogućnosti da nastupa zbog pandemije korona virusa.

foto: Printscreen/Instagram

Kako Kurir saznaje, on je odlučio da ne sedi kod kuće skrštenih ruku, već je našao novi posao. Naime, Joca je od pre mesec dana tonac u "Grand produkciji". Kako je pored pevanja dosta vremena provodio i u muzičkom studiju, gde je komponovao za sebe i druge kolege, Stefanović je tražio posao u struci, pa se obratio čelnicima svoje matične kuće, koji su mu izašli u susret i odmah mu dali posao.

On je zadužen za sve što se tiče ozvučenja u studiju, pa tako namešta bubice gostima u emisijama... Jocu su sve kolege na poslu odlično prihvatile i posebno im je zanimljivo, što su do juče oni njemu nameštali bubice i mikrofone, a sada im i on u tome pomaže.

Kako naš izvor svedoči, pre nekoliko dana na snimanju jedne emisije, došlo je zanimljive situacije, kada su neki pevači bili gosti u emisiji, pa su se obradovali misleći da je i on gost zajedno sa njima. Međutim, kada im je prišao i počeo da stavlja bubice i objasnio da mu je to novi posao, oni su bili u čudu, ali im je bilo drago što se prihvatio novog posla.

foto: Damir Dervišagić

Joca je bio iznenađen pozivom Kurira. On je potvrdio naša saznanja, ističući da je baš u tom trenutku na poslu.

- Istina je da sam tonac u "Grandu". Ja i dalje stvaram muziku, ali situacija je takva kakva jeste i neću da sedim kod kuće i da kukam nad svojom sudbinom. Super mi je ekipa, takav sam posao i tražio, da je blizak mojoj struci, verujem da ću ostati ovde duže vreme.

Stefanović priznaje da su kolege oduševljene kad ga vide na snimanjima i da se raspituju da li ima posla i za njih.

- Svi su prijatno iznenađeni. Pitaju me: "Brate, jel 'ima neko mesto i za mene?". Ja im kažem da ne znam i da sam tek došao. Morao sam da preduzmem neke korake. Svim mojim kolegama bih savetovao da nađu neku alternativu, a ako ne, sedite kući i kukajte. Njima je izgleda pevanje po korona žurkama jedino rešenje, ja to ne mogu da shvatim, ali okej, njihova stvar - završio je pevač.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

foto: Kurir

