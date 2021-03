ĐOLE ĐOGANI ZABORAVIO DA KAFIĆI NE RADE! Denser stao nasred TERAZIJA, nije znao šta ga je snašlo (FOTO)

Tokom proteklih dana na snazi su bile strožije mere kriznog štaba, kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa u našoj zemlji, pa su kafići i restorani bili zatvoreni.

Paparaco Kurira fotografisao je Đoleta Đoganija u ranim jutarnjim časovima, ispred Kombank arene, kako strpljivo čeka u redu za kafu za poneti. On je bio na propisanoj fizičkoj distanci od ostalih ljubitelja kafe, što je za svaku pohvalu. Za ovu priliku on je obukao sivi elegantni kaput, a kako je tog jutra bilo poprilično hladno, on je svoju glavu zaštitio i toplom kapom.

Ipak, ostaje nejasno da li je tog jutra ustao na brzinu ili je potpuno zbunjen epidemiološkim merama koje se menjaju vrlo često, tek on je potpuno zaboravio, da je tog dana bila zabranjena i šalterska prodaja i da je uzalud čekao i gubio vreme.

Kada je shvatio da od čekanja nema ništa i da ih niko neće uslužiti, Đole se uputio ka porodičnom domu, kako bi sam skuvao svojoj supruzi Vesni i sebi prvu jutarnju kaficu.

