CELU KARIJERU NISAM POSVETIO ŽENI PESMU: Željko Vasić snimio baladu samo za nju, Ivana mu je glas RAZUMA kad mu zabodu nož u leđa

Željko Vasić u Pulsu Srbije na Kurir televiziji govorio je o muzici u doba pandemije korona virusa.

Pevač je morao da odloži koncert zbog pandemije korona virusa.

"Nedostaje mi da bude normalno, koncert imam u planu kada se sve ovo završi. Trebalo je da se desi sa svim epidemiološkim merama, to bi bilo intimno, svi bi sedeli kao u pozorištima. Broj zaraženih se stvarno povećao, nije imalo smisla da se pravi koncert i podsticati okupljanje", rekao je Željko, pa dodao:

"Iskoristio sam slike za spot praznog grada, meni je ovaj spot veoma emotivan. Ja volim da se krećem, družim, stalno sam na putovanjima, ali sam uspeo da provedem kvalitetno vreme sa svojom porodicom. Iskoristio sam situaciju na najbolji mogući način, naučio sam da kuvam, da glumim domaćicu. Kuvam sve, moji klinci vole mediteransku kuhinju. Nije mi teško, promenio sam tempo života."

"Nisam za celu karijeru uspeo da posvetim pesmu ženi, ova jeste. Pevač je pripovedač, ne daj Bože da mi se dese moje pesme. Žena mi je glas razuma, kad god padnem, kada mi zabiju nož u leđa i kada idem ka tome da se razočaram u ljude, ona me podigne i kaže da će sve biti okej", rekao je Željko kroz smeh o ženi koja je psiholog.

"Svadba mi je bila formalnost, ljudi ne smeju za to da se vezuju, moraju da se bave suštinom", dodao je on i otkrio da se loše oseća kada nema interakciju sa publikom.

Vasić je priznao da su njegova deca talentovana za muziku, ali da se bave i drugim stvarima.

"Andreja je išao na gitaru, ali je on nova generacija klinaca koji se bave programiranjem. Već sada se bavi time. Moja deca će imati podršku ako žele da se bave muzikom, ali ja to ne forsiram, meni to niko nije nametnuo", zaključuje glumac.

