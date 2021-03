UDAJE SE CAKANA! Pevačica planira crkveno venčanje sa partnerom: Fuj je obući VENČANICU u mojim godinama!

Dragica Radosavljević Cakana i njen partner Nebojša Negić pre dve i po decenije su sklopili građanski brak, a sada će crkvenim venčanjem još jednom ozvaničiti svoju ljubav.

Cakana je otkrila da ona i Nebojša već neko vreme razmišljaju o venčanju, ali su ih pojedine okolnosti omele da to i realizuju.

- Koliko smo ga odlagali, jedno 5, 6 godina... Tražili smo neki termin, ali onda smo imali mali peh. Čovek koji je trebalo da nam kumuje, imao je saobraćajnu nesreću, oporavljao se jako dugo, tako da to je bio jedan od razloga. Tako da sve se to odužilo, ali u svakom slučaju nije kasno ni za 10 godina. Šta me briga, obučem sako, neku divnu haljinu, onako nešto moderno i venčam se - rekla je Cakana za Grand news, pa otkrila da li bi obukla venčanicu:

- U mojim godinama venčanica bi bila stvarno bljak. Ako može neka venčanica koje sve pokriva, samo oči da mi se vide.

