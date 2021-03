SAŠA POPOVIĆ UCENOM UGUŠIO POBUNU! HAOS U GRANDU: Zapretio kandidatima da će im vrata uvek biti ZATVORENA!

Prašina koja se podigla zbog Vanje Knežević, koja je pre dve nedelje diskvalifikovana iz muzičkog takmičenja "Zvezda Granda", i to na insistiranje članice žirija, još uvek se nije slegla. Strah, netrpeljivost i razočaranje i dalje vladaju među takmičarima, a većina učesnika iz grupe mentoraMarije Šerifović, u kojoj je bila i Banjalučanka, imali su nameru da napuste šou.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Učesnici su, kako Kurir saznaje, među sobom digli bunu, a njihovu nameru da napuste takmičenje je evrovizijska pobednica prenela Saši Popoviću. Prema rečima našeg izvora, puč nije dugo trajao jer su kandidati brzo dobili odgovor da Vanjin slučaj nije njihova stvar i da je situacija s Kneževićevom rešena, pa im je poručeno da oni treba da gledaju sebe i svoje karijere. Napomenuto im je i da ukoliko odustanu od učešća i svi kolektivno napuste grupu svog mentora, nikad više neće moći da se prijave na takmičenje za zvezde "Granda" Marija je pokušala na sve načine da zadrži svoje pulene i da smiri situaciju i u tome je uspela.

Vanja Knežević foto: Printscreen/Zvezde Granda

Takmičari, iako ljuti zbog celokupne situacije, nakon razgovora s pevačicom odlučili su da ipak nastave da se bore. Tim povodom pozvali smo dojučerašnju učesnicu Vanju, koja smatra da strasti treba da se smire za dobrobit svih. - Nisam se čula s kolegama iz takmičenja, ali mislim da nije pametno da odustanu, već da ostanu u takmičenju. Ipak je to dve godine takmičenja i ja im ne bih savetovala da napuste zbog njihovog truda i svega što su postigli do sada. Ne treba da se dodatno prave problemi, treba da se smiri situacija. Cenim svoje kolege, možda su bili razočarani, ali znam koliko su uložili u sve to truda i energije, volje, nade i želje i ne bih volela da zbog mene prekinu svoj san. Zahvaljujem im na podršci svakako i želim svima mnogo sreće u daljem takmičenju - poručila je Vanja za Kurir.

foto: Printscreen

Kontaktirali smo i s PR službom "Grand produkcije", gdei su nam ljubazno rekli da je njihova kuća izdala saopštenje i da će, ukoliko procene da je neophodno, ponovo to učiniti, a do tada se neće oglašavati. Šerifovićevu nismo uspeli da dobijemo za komentar iako smo pozvali njenog portparola i preneli mu naša saznanja. Odgovor do zaključenja broja nije stigao.

foto: Kurir

Kurir. rs/ foto, printskrin

