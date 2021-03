BILA BIH SAVRŠENA MAJKA, TREBA MI PRAVI MUŠKARAC! Iva Grgurić o ljubavi, honararu iz Zadruge i Filipu Đukiću: Oseća se nelagodnost

Iva Grgurić je nedavno postala i voditeljka jutarnjeg programa, koji vodi sa svojim bivšim dečkom Filipom Đukićem. Iva je govorila za medije i otkrila kako sada izgleda njena svakodnevica.

- Totalno drugačiji način života živim sada. Lepše mi je da ustajem ranije. Dan mi bude ispunjeniji. Sviđa mi se koncept emisije, jutarnji tip, ali je zabavno i interesantno. Nismo kao svaka jutarnja emisija koja ima striktno informativna dešavanja. Pokušavamo da budemo drugačiji.

Da li se oseti neprijatna situacija između tebe i Filipa, s obzirom na to da ste skoro raskinuli?

- Tek smo raskinuli pa je veliki naboj između nas. Oseti se nelagodnost i tenzija i to je potpuno normalno. Videćemo kako ćemo uspeti da funkcionišemo. Kako vreme odmiče, mislim da to neće baš zaživeti u skorije vreme.

Ustaješ li sada ranije i u koliko sati ležeš?

- U devet ili deset uveče sam već u krevetu. U pet do pet ujutru se budim. Ali to je samo stvar ambicioznosti i radne navike. Osećam se bolje. Kada ne radim ništa, upadnem u depresiju. Hvata me nervoza.

Koliko sebe vidiš u voditeljskom poslu?

- Pokazalo se da me kamera voli. Prihvatila sam ponudu za jutarnji program, sve dalje projekte koje budem radila biće sve bolji.

Skoro si pazarila skupoceni automobil. Svi se pitaju od kojeg novca?

- Dobila sam deo novca od „Zadruge“ i nakon toga sam još zaradila određenu svotu. Ispunila sam jednu od moje tri želje. Jedna želja je da imam posao, druga želja stan, a treća je automobil. Najveća želja mi je da sama sebi to omogućim.

Da li možeš sebe da vidiš u ulozi majke?

- Mogu sebe da vidim kao majku, ali treba mi pravi muškarac. Kada vidim majku sa detetom, počnem da plačem. Trenutno nema pravog muškarca. Najlakše je napraviti dete, a kako ga odgajiti? Ne rađaš dete da ga se rešiš. Potrudiš se da mu napraviš bajku. Bila bih savršena majka.

Da li bi i ti svom kučetu Leu napravila gala proslavu kao Ana Korać?

- Svaka čast Ani, ali ja nisam pravila gala žurku za mog Lea. Uzela sam neku torticu pa je dobio dijareju. Tako je izgledala naša zabava, nije bila u luksuznom restoranu.

Otvaraš li kozmetički salon kao što si najavljivala?

- Dvoumila sam se nakon izlaska iz rijalitija da li je pravo vreme za to. Korona nas je zahvatila. Ne znam koliko je uopšte zahvalno da ga sada otvaram, trenutno sam to sve pauzirala. Posvetila sam se nečemu što će imati više uspeha od salona.

