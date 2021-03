ANASTASIJA NAPRAVILA NIKAD VRELIJI SNIMAK U KADI: Duge noge izvirile iz pene, priredila sebi ŽURKU, nećete prestati da GLEDATE!

Anastasija Ražnatović podelila je provokativni snimak na društvene mreže, koji se posebno dopao jačem polu.

Cecina naslednica razgolitila se, ušla u kadu i sebi spremila pravi užitak u peni. Ona je sve objavila na Instagram, a uz kupanje u kadi slušala je muziku.

"Žuraja", napisala je Anastasija na Instagramu.

Anastasija je nedavno izjavila da zna da njen Instagram gledaju devojčice, kao i da je često kopiraju, pa mora da vodi računa šta postavlja.

"Dosta vremena posvećujem Instagramu. To mi je na neki način posao. Vrlo dobro znam koliko mladih devojčica me prati, to mi je velika odgovornost. Mislim da radim dobar posao", rekla je nedavno.

