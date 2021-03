OSVOJIO JE DOBROTOM, UPOZNALI SE U KAFANI: Dragica Zlatić OTKRILA detalje ljubavnog odnosa (KURIR TELEVIZIJA)

Pevačica Dragica Zlatić mami uzdahe muškaraca kad god se pojavi, a na veliku žalost mnogih pripadnika jačeg pola mlada Zvezda Granda već šest meseci uživa u ljubavi.

Ona se sa Kopaonika uključila u "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde je otkrila sve detalje svog ljubavnog života.

- Čim ja nađem dečka krene kolaps i nevreme, sneg u maju - kaže kroz smeh pevačica.

Ona je otkrila da joj je sneg velika ljubav, te je zbog toga danas krenula put popularnog skijališta.

Sreću i zaljubljenost ne krije, a kako kaže momka je upoznala u kafani.

- Mislila sam da nikada neću naći momka u kafani, ali baš to se desilo. Nisam tada radila, a drugarica je kumovala našem upoznavanju. Od samog starta bilo je turbulentno, od prvog susreta smo imali svađu, pa se vidi da je odmah tu bilo strasti.

-On je predobra osoba, osvojio me je svojom dobrotom. Baš je normalan, nije ni iz kakve priče, ja sam zaljubljena do ušiju - kaže Dragica.

- Ne mogu da otkrijem ko je on, ali ako ostanemo još ovoliko zajedno, ja ću otkriti sve o njemu. Radi normalan posao, jedna normalna i kvalitetna osoba.

Za Dan zaljubljenih Dragica je dobila i pokolon od bivšeg momka, kako kaže više kao simbol nekog bivšeg odnosa.

-Meni je bilo neprijatno kad sam dobila cveće, a ni sadašnjem momku nije baš bilo prijatno - kaže Dragica i dodaje da ona i njen partner imaju puno poverenje, a kako kaže za veće planove i dalje je rano.

