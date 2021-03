NE SVIĐA MI SE PESMA! Goca Tržan progovorila o URAGANKAMA I EVROVIZIJI: Sanja SJAJNO peva, Knezova ćerka nije još PROŠLA SVE!

Pevačica Goca Tržan prokomentarisala je članice grupe Hurricane i otkrila zašto dolazi do raspada u muzičkim sastavima, oslanjajući se na svoje iskustvo iz grupe Tap 011.

foto: Printscreen/Pink

- Pa dosade jedni drugima, to je jedna od stavki. Počnu da nezarađuju dovoljno da bi se bend održao, znaš kako kažu ,,Para iz kuće, svađa u kući", to je manje više to. Jednostavno nema tu, ako su mešovoti onda veza u sklopu benda. Ove devojke su još uvek zajedno, onog trenutka kada to bude prestalo da donosi dovoljno prihoda to više neće biti to, ali nadam se da im se to neće desiti - istakla je Goca i otkrila koja članica grupe Hurricane bi po njenom mišljenju imala najbolju karijeru kada bi došlo do prekida saradnje između njih tri.

foto: Nemanja Nikolić

- Pa mala Vučićka sjajno peva, ali ona je već i pevala pre Hurricane-a, a Knezova ćerka nije pevala ranije, nije bila nigde, ja bih negde tipovala na nju, bilo bi joj sve novo pa bi imala dodatnu potrebu da se dokazuje, Vučićka je bila na Evroviziji, sve je prošla, a ova mala još nije - dodala je ona za "Idj" i otkrila šta misli o pesmi kojom će nas devojke predstavljati na Evroviziji.

- Čula sam novu i moram da priznam da mi se ne sviđa, malo mi je konfuzna, to je moj ukus. Prošla je bila bolja, imala je neki keč, lakše se pamtila, to ne znači da ova neće dobro da prođe. Sve one dobro pevaju i izgledaju, a možda sam se i navikla na onu pesmu - zaključila je ona.

foto: Kurir

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:16 ŠTA RADIŠ TO?! Ksenija podviknula Ivani, pa snimila Sanju koja drema! URAGANKE na aerodromu u neviđenom izdanju!

Kurir