PUSTILA SAM IVANI PORUKU! Stanija podržala ženu Nenada Aleksića ŠA, Miki SUROV: Što ga je slala u rijaliti kad zna kakav je?!

- Ta priča trese, možda ne kao prva, ali šablon koji se ponavlja. Pustila sam Ivani poruku, Marko i ja da joj damo podršku. Razumem i njih negde unutra - rekla je Stanija.

- Koliko god Ša bio odvratan sa tim nekim ponašanjem, ta devojka bila iritantna, ti gledaš rijaliti gde je neko spreman da proda lažnu ljubav, na silu, da bi opstao u rijalitiju. A ovde imaš dvoje ljudi, desila se ljubav, on prevario ženu, pa po meni je veće skrnavljenje prodati ljubav i biti sa nekim zarad rijalitija nego da si iskreno zaljubljen. Cela Srbija kao "jadna žena", pa što si ga poslala u rijaliti kad znaš šta je bilo sa Draganom Mitar. Kad si znala da ti je suprug labilan, što si ga slala u rijaliti. Na kraju, sve se vidi. Naravno da je to ženi teško, ali znaju sve naše žene za koga su se udale, ako nisi, što nisi gledala. Ja znam da će svi da me mrze zbog ovoga, ali valjda je veći greh prodavati lažnu ljubav. Ja vidim da je ta žena od Ša normalna, ali gledaj sa druge strane, ta devojka ti je otvorila oči, oslobodila si se konja - rekao je Miki u Amidži šouu.

