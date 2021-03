SANJA VUČIĆ SA URAGANKAMA NAS PREDSTAVLJA NA EVROSONGU: A ovo je njen ROĐENI BRAT, ne izlazi iz TERETANE, a evo čime se bavi

Pevačica Sanja Vučić, članica ženske pop grupe "Hurricane", koja će za dva meseca predstavljati Srbiju na "Evroviziji", važi za jednu od naših najlepših devojaka, te pored sjajnih glasovnih mogućnosti skreće pažnju na sebe i atraktivnim izgledom.

Njen rođeni brat Miloš i te kako je popularan na društvenim mrežama, pa ga samo na Instagramu prati više od 185.000 ljudi.

Šest godina je stariji od sestre i po zanimanju je stomatolog. Vodi računa o izgledu, te svakodnevno vežba u teretani, pa se rezultati vide.

Podsetimo, Sanja je nedavno raskinula dugogodišnju vezu sa Nikolom Đorđević, koji je jedno vreme bio i u rijalitiju Zadruga. Spekulisalo se da su raskinuli jer je Nikola bio neveran, a pričalo se i da su se odaljili jer je pevačica navodno počela da živi "penzionerskim životom".

"Njih dvoje se u poslednje vreme nikako nisu slagali. Sanja je stalno imala obaveza, a Nikola njen tempo nije mogao da isprati. Pevačica je želela da živi povučeno u poslednje vreme, dok je Nikola hteo izlaske i druženja. Stalno su se svađali oko toga, jer je njoj bio potreban mir. On je mlad, neiživljen i samo je gledao gde bi mogao da ide na piće i da se provede sa društvom. Sanja to nije mogla da podnese, jer je njoj preko glave bilo svega. To je bio okidač zbog čega su njih dvoje raskinuli. Jednostavno došlo je do razilaženja u zajedničkom mišljenju", rekao je izvor.

