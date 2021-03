MOGAO JE BAR 50 € DA MI DA, ALI NEMA VEZE! Malo ko zna da se Boban Rajović druži sa GLUMCEM, on je sada ispričao kakav je pevač!

Mnogi ne znaju da su glumac Milan Vasić i pevač Boban Rajović izuzetno bliski prijatelji, a Milan je sada otkrio jednu anegdotu od pre nekoliko godina, kojoj se često zajedno smeju.

Glumac i folker imaju samo reči hvale jedan za drugog.

- Milan je sjajan čovek, mnogo brižan, a to kažem zato što mi je puno puta ponudio, ne daj Bože, ako mi treba neka pomoć, zaista je bio tu, tako da me je oduševio sa nekim njegovim ljudskim potezima i manirima. Ima jednu sjajnu porodicu i mnogi bi pozavideli da imaju takve roditelje i takvu porodicu kao on, zaista sjajna porodica - ispričao je Boban Rajović u emisiji "Šok tok", a zatim se nadovezao Vasić:

foto: Pritnscreen

- Boban je divan dečko, mi smo kao iz različite branše i nekako smo se spojili u jednom kafiću, ljudskost je mnogo skupa i brzo se prepoznaje. Ako si dobar čovek, lako prepoznaš drugog dorbog čoveka. Mi smo se stvarno našli, on i ja, divan je čovek i družimo se često kad god možemo i on je čovek koji hoće da pomogne, zato tom čoveku i treba pomoći.

Milan je pre nekoliko godina zapevao na proslavi 18. rođendana Bobanovog sina, a sada je ispričao da je tada dobio i bakšiš koji međutim, nije hteo da uzme.

- Mislim da sam za tri pesme dobio preko 1.500 evra, ja mislim, zato što sam ja sve pare ostavio klavijaturisti, nisam izneo dinar od toga. Nikad ne uzimam pare, mislim i da je ružno da neko ko dođe kao gost i otpeva pesmu, da je ružno da uzme muzičarima koji celo veče sviraju. Mislim da je 1.500, 2.000 evra, i ja sam to odmah dao klavijaturisti. Mogao je bar 50 evra da mi da, ali nema veze - našalio se glumac, pa dodao:

- Imali smo mi i žurke sa Bobanom kad je doveo ceo svoj bend, veliki bend, tamo gde smo izlazili i napravimo žurku. Peva on, pevam ja, dođu neke njegove kolege i to stvarno bude kvalitetno veče.

foto: Printscreen/Šok Tok

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir