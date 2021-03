NININA MAJKA EKSKLUZIVNO ZA KURIR O BIVŠEM ZETU: Vrlo sam blaga, ali Danijela je PROBLEMATIČNA žena, začeprkajte po njenom životu

Skandal o kome danima bruje domaći mediji, ali i oni u regionu je vest da je glumica Danijela Štajnfeld optužila kolegu Branislava Lečića za seksualno napastvovanje i uznemiravanje.

foto: Nikola Anđić, Hold me right

Otkad su te optužbe isplivale u javnost, niko od medija nije uspeo da stupi u kontakt sa bivšom Lečićevom suprugom, voditeljkom Ninom Radulović.

Ipak, Kurir je eskluzivno stupio u kontakt sa Nininom majkom Goricom Radulović, koja je imala svoj komentar i mišljenje na ovaj zastrašujući događaj.

foto: Nebojša Mandić

- Ako ste našli da i mene pitate za komentar oko cele ove situacije, ja samo mogu da vam kažem jednu stvar. Poručujem svima, koji toliko forsiraju tu temu i to svima zameram - ne može ništa da se kaže ispravno, dok se ne saznaju sve činjenice. Svi novinari su grešni kad na ovakav način izveštavaju o ovom događaju.

- Moje mišljenje je da se radi o jednoj ženi, da budem blaga, vrlo problematičnoj, u čiju biografiju i stil života treba malo začeprkati. O tome se radi. Nama je sve ostalo poznato u vezi sa drugom stranom i tu treba samo ostaviti da se stvari odvijaju po proceduri - istakla je Gorica.

foto: Printscreen

Na naše pitanje da li to znači da se stavlja na stranu bivšeg zeta, gospođa Radulović bila je striktna da ne zauzima ničiju stranu.

- Ja se ne stavljam na stranu nikoga, taman posla. Ali, isto tako, ni niko drugi ne može da se stavlja ni na čiju stranu, jer niko nema dovoljno podataka, kao što ih nemam ni ja. Apsolutno se ne stavljam, žena sam, imam ćerku. To je prvi razlog, a i imam ljudski i intelektualni razlog, da shvatam šta je dobro a šta je loše. Ali, u ovom slučaju je apsolutno nepoznato šta se desilo. Sve deluje da se ne zna šta je i da se treba ograđivati. To rade svi ljudi koje cenim, a one koje ne cenim baš se oni stavljaju i zauzimaju stranu. Ja se ne stavljam - dodala je ona.

Ninina majka otkrila je i u kom stanju se voditeljka nalazi, posle optužbi na račun njenog bivšeg supruga.

- Nina je odlično, što ne bi bila dobro? Odlično se nosi sa svim, ona poznaje tog čoveka, ona sve dobro kapira. Mi o tom čoveku imamo najbolje moguće mišljenje, dok ne saznamo nešto što još uvek ne znamo i onda ga možda promenimo. Za sada imamo savršeno mišljenje o Branislavu. U svakoj situaciji u kojoj se našao za sve ove godine koliko ga poznajem - završila je Gorica.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/A.P.

BONUS VIDEO:

16:08 OBRAĆANJE BRANISLAVA LEČIĆA: DANIJELA, izvini, i RECI ISTINU: Bili smo partneri u poslu, trudio sam se da SHVATIŠ ULOGU!

Kurir