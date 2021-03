KAD SAM IZGUBILA BEBU, MISLILA SAM DA JE CEO SVET STAO: Danijela Karić i Ivan Mileusnić o nesreći koja ih je zadesila u DUBAIJU!

Danijela Karić i Ivan Mileusnić bili su gosti današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i tom prilikom govorili su o gubitku bebe i vremenu koje provode u Dubaiju.

- Mi smo otišli na poziv moje sestre strica i braće, mislili smo da će biti lepo da provedemo dane, da uživamo sa njima. Došli smo desilo se to što se desilo, dan pred moj rođendan. Teško je mnogo. Svaki dan se pitaš zašto, posebno jer sam ja rodila troje, nisam imala komplikacije. Teško je, žao mi je svih žena koje su to prošle ili gore. Teško mi je da pričam o detaljima, ali treba svi da znaju - započela je priču Danijela.

- Putovanje nema veza sa tim, to je bila rana trudnoća, peti mesec. Dva dana pred moj rođendan osećala sam da imam neke grčeve, rekli su da je to normalno. Ja sam mislila da sam se otrovala hranom - govorila je ona.

- Ni jedan znak tela ne treba ignorisati, Danijela je jaka, ima visok prag tolerancije za bol. I da smo otišli na vreme, ne bi se promenilo. Da smo otišli kad je bio prvi znak, ne bi bilo pomoći. Ja sam kontaktirao sve moguće lekare, 4 ginekologa, svi su rekli da može na plažu. Bitno je da slušaju svi svoje telo, ljudi treba da reaguju na bilo šta. Bolje sprečiti nego lečiti - rekao je Ivan.

- I kad sam se porađala sa Maksimom imala sam veliki strah. Žene su hrabre, ja se divim svakoj ženi, svaka je heroj, jedno dete kao da je desetoro rodila. Ljudi to olako shvataju. Ovde se dešava da muž okrivi ženu, ženama je teško. Meni je stiglo dosta poruka. To nije nešto što treba da se stavi pod tepih. Ako čovek ne priča o tome, stoji ispod, tišti vas i boli. Teško mi je, ali je dobro da se priča o tome, da žene znaju da se to dešava. Velika podrška svim ženama - rekla je Danijela.

Ivan je saoštio tužne vesti deci:

- Ja sam to uradio, to su tinejdžeri, teško je bilo. Deca su saznala to od nas, oni su bili uplašeni, pitali su da li je mama dobro, bili su non stop na vezi sa njima. Oni imaju vršnjake, braću, sestre, društvo, lakše su to podneli.

Danijela ističe da je još rano da se priča o proširenju porodice:

- Mnogo je rano da se priča o tome, prošlo je dva meseca. Tu smo u stanu gde se to desilo, u tom kupatilu, još je sve sveže. Kad mi se to desilo, mislila sam da je ceo svet stao. Teško mi je da pričam o budućnosti, sad moram da budem zdrava za decu, muža. Najbitnije je da sam ja dobro i zdravo.

Otkrili su i kako je u Dubaiju:

- Svi me pitaju da li sam prešla da živim ovde, ovde smo tri meseca. Lepo je da vidimo da nedostajemo ljudima - rekla je Danijela.

- Ljudi ovde poštuju mere, velike su kazne. Disciplinovani su, kad bi ljudi nosili maske i držali distancu bilo bi bolje, i skoro svi su vakcinisani - rekao je Ivan.

