ŽENO, ŠTA JEDEŠ I PIJEŠ? Lidija Vukićević objavila fotku i USIJALA INSTAGRAM: Svi se pitaju kako je glumica tako vitka!

Glumica Lidija Vukićević redovno je aktivna na društvenim mrežama, a novom fotografijom privukla je veliku pažnju javnosti.

Ona je ovog puta pokazala zgodno telo u uzanom kompletu, te su se mnogi pitali kako joj polazi za rukom da sjajno izgleda.

"Ženo, sta ti jedeš i piješ?", "Kako si tako vitka?", bili su samo neki od komentara ispod Lidijine fotgrafije.

Glumica je jednom prilikom otkrila šta je tajna njenog dobrog izgleda.

- U teretanu ne idem uopšte, jedino kada treba nekome od mojih prijatelja reklama za biznis. Postoji nešto što ja radim preko 15 godina, a to su vežbe u parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo. Kada meni dođe u bilo koje doba dana, ja to sve uradim. Nisam pobornik ni vremena ni ljudi – rekla je glumica i dodala da se trudi da jede zdravo, ali da organizam treba ponekad počastiti nečim što traži, bez obzira na sve dijete i fit formu - govorila je glumica.

