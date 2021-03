POMOGLE SU MI PRIJOVIĆKA I SOFIJA MILOŠEVIĆ! Milica Dabović PRODAJE GARDEROBU na Instagramu: Zaradim više od PROSEČNE PLATE!

Košarkašica Milica Dabović nakon burne prošlosti, mnogih uspona i padova, za sebe konačno može da kaže da je srećna žena.

foto: Printskrin

- Konačno sam pronašla mir, srećna sam i ispunjena žena i majka. Dane provodim radeći na novim projektima, igrajući košarku i jako sam srećna zbog toga. Završila sam dogovor sa košarkaškim klubom Brčkog gde devojčice igraju drugu ligu i treba da uđu u prvu. Došla sam da im u tome pomognem i konačno im donesem titulu koju zaslužuju! Devojčice imaju mahom oko 15 godina i mogu da budem mama svakoj u timu i nije mi svejedno zbog toga - ushićeno priča Milica i objašnjava kako je došlo do toga da pokrene kamp:

- Posle dugo razmišljanja pokrenula sam kamp. Prošle godine sam iznenada prestala da igram u Albaniji, situacija sa kovidom je bila sve gora, zaraženih sve više... Sada nisam mogla da odolim. Dugo sam razmišljala, naš vaterpolista Aleksandar Njegovan me zvao da učestvujem u humanitarnoj akciji pre dve godine, a sada me je zvao sa ponudom. Rekao je da ima hotel i da sa porodicom i prijateljima želi da pokrene kamp, prva sam mu pala na pamet. Rekla sam mu da ne zna u šta se upliće kad je mene zvao, nije mi puno ljudi kroz život tako pružilo ruku... Rekla sam da sa zadovoljstvom, i krenuli smo u bitku zajedno. Taj kamp će se održati u julu u dve grupe. Deca će da imaju takve uslove da sam sigurna da će roditelji poželeti da borave tamo i prate sve što se dešava. Pored košarke biće tu pevača, glumaca i raznih radionica.

foto: Printskrin

Košarkašica je putem Instagrama prodavala stvari koje joj nisu potrebne, a to se razvilo u čitav biznis.

- Pomogle su mi Aleksandra Prijović i Sofija Milošević, stala sam na noge. One, a i ostale žene koje su me podržale i kupile stvari od mene su mi dale vetar u leđa. Sada se to proširilo, ja sam ta koja izlazi u susret drugim ženama, majkama i devojkama. Šta god imaju i nije im potrebno to se proda. Naravno, uzeću svoj deo, to je minimalan procenat, ali opet, meni to znači. To su neke pristupačne cene i kome god je nešto skupo, cena može da se smanji i da svi budemo zadovoljni, mi što smo prodali, a one što su kupile. Moram da priznam, tim putem uspem da zaradim više od jedne prosečne plate. Ovih godinu dana barem nisam uopšte brinula kako ću platiti račune i Stefanu vrtić. Bila sam ta koja je trčala, radila, snimala reklame, imala posao... Pokušala sam da radim i u jednoj klinici, ali se tu nisam našla. Tu mu je drugarica Neda zaista pomogla i raširila mi ruke. Objasnila sam joj da to nije za mene i da želim da se bavim nekim drugim stvarima, do čega sam, evo, i došla - priča nam Milica i otkriva kako reaguje na negativne komentare na društvenim mrežama:

- Uvek se nađu hejteri, neke iskompleksirane osobe. Te dve devojke koje su ostavile negativne komentare su me zaista zabavile. Jedna je čak rekla da je starleta, a da sam ja propala košarkašica, ne znam ni ja šta, smešno mi je bilo. Nisam mogla da verujem i nisam mogla da odolim pa sam takve komentare stavila i na Instagram. Mene to uopšte ne vređa, svako ima svoje mišljenje. Da sam se obazirala na negativne ljude i loše komentare, ko zna gde bih do sada završila. Na život uvek gledam pozitivno, nikada nisam klonula duhom ni padala. Svako ima svoje mišljenje, o ukusima se ne raspravlja. Jedan je život i želim da ga živim najlepše moguće. Osoba sam koja ne mrzi, nije ljubomrna, nemam komplekse. Prosto, takva sam kakva jesam, imam kriv nos i čukljeve, ne stidim se. Hejterima na čast i dušu, oni i nisu nigde zbog toga. Mnogo više pažnje pridajem pohvalama i svim divnim ženama koje mi pišu: “Milice, ti si divna, poslala si mi stvari, dala mi i spasila me...” Hejteri su samo jedna kap u okeanu. Nekad je loša reklama zapravo dobra, to sam naučila kod prodaje.

foto: Printskrin

Kurir.rs/S.M./Blic

