RAZVALIĆU VRATA DA SPASEM ĆERKU: Tarina Majka očajna, sumnja da je sve sa Ša NAMEŠTENO, a evo da li se čula s reperovom ženom

Miroslava Simov, majka učesnice Zadruge Tare Simov, ovih dana proživljava pakao. Kako je istakla, njeno stanje je još gore zbog ljubavnog trougla između Tare, Nenada i Ivane Aleksić.

- Ne osećam se najbolje. Danima i nedeljama mi nije dobro zbog situacije u rijalitiju. Moju ćerku su optužili da je ljubavnica i to mi se nimalo ne sviđa. Tara nikome ne može da rasturi brak ako taj brak već nije bio u problemu. Ša je opasan manipulator i to se vidi. Moja ćerka je prošla kroz mnogo gore stvari u životu, ali vidi se da joj ponestaje borbe. Nisam je naučila da bude ničija ljubavnica. Podržaću njihovu ljubav ako je to njena sreća - rekla je Tarina majka, dok smatra da ne vidi opstanak u tom odnosu.

- Ne mogu da kažem ni da će veza opstati, a ni da neće. Rano je o tome pričati. Volela bih da sve bude kako treba, ali ko može znati da li će to tako i biti? Sumnjiva mi je čitava priča oko Ivane i Nenada. U jedan mah pomislim da je to sve namešteno zarad rijalitija, a onda ipak pomislim da on oseća nešto prema Tari - rekla je Miroslava.

Kako je situacija unutar Zadruge iz dana u dan napeta, Tarina majka kaže da neće sedeti skrštenih ruku ako se tako nastavi.

- Ostaje mi samo da razvalim vrata i odem po ćerku. Toliko sam očajna i napaćena. Moram da je spasem od svih negativnih uticaja u rijalitiju. Kada bih dobila poziv od produkcije, ne bih se ni dana dvoumila, odmah bih ušla u „Zadrugu". Neka me ostave i na jedan dan, ali samo da vidim i zagrlim svoju ćerku - poručila je Simova koja svakodnevno dobija pretnje.

- Svakodnevno mi prete preko društvenih mreža. Dobijam monstruozne pretnje i bojim se za svoju bezbednost. Tara je u tuči od pre nekoliko godina zadobila 128 povreda. Lomili su je preko haube i stavljali na zadnje sedište auta. To je sve u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Optuženo je nekoliko devojaka za tuču. Nije joj nimalo lako, tako mlada je doživela stravične scene - zaključuje Miroslava Simov i dodaje da se ni s kim od Nenadove porodice nije čula, pa ni sa njegovom zakonitom suprugom Ivanom.

