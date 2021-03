RIZIKUJU SVE ZA BAKŠIŠE, POLICIJA IM UPADA NA NASTUPE! Ovi pevači gostuju na KORONA ŽURKAMA, ne poštuju nijednu meru!

Pevači više od godinu dana ne nastupaju zbog situacije sa korona virusom. Ipak, ima i onih koji ne poštuju epidemiološke mere i uprkos zabranama zabavljaju goste na ilegalnim korona žurkama.

Iako se pojedini dobro kriju i trude se da njihovi snimci sa nastupa ne ugledaju svetlost dana, ima i onih koje su ti nastupi koštali napisanih kazni i javne osude.

Sandra Afrika: Peva po kućama

Snimak kako pevačica Sandra Afrika peva dok je na snazi zabrana okupljanja obišao je Srbiju uzduž i popreko.

Naime, ona je nastupala na jednoj proslavi koja se organizovala u privatnom stanu, i tada su je domaćini kitili novčanicama. Pevačica se ipak nije oglašavala ovim povodom, a iako je prošla nekažnjeno, mnogi su je osudili zbog "tezgarenja" tokom pandemije.

Darko Lazić 3 puta nastupao

Poslednji u nizu skandala koji je napravio pevač Darko Lazić jeste kada je uhvaćen kako peva na jednom beogradskom splavu. Iako nije bio organizator proslave, on je sa ostalim gostima legitimisan kada je upala komunalna policija i zatekla lumpovanje 25 gostiju posle dozvoljenog radnog vremena. Ovim povodom se oglasila Lazićeva supruga Marina Gagić, koja je bila vidno uznemirena.

- Uspavljujem bebu, novinari su počeli da me zovu. Ne znam koja žurka je u pitanju i gde je to Darko bio. Stvarno ni ja ne znam gde je on više, ni šta radi. Nije kod kuće sad - rekla je ona medije.

Ipak, to nije jedini put kada je Darko prekršio propisane mere. On se nedavno čak i našalio na ovu temu, te je sebe nazvao "kraljem korone".

– Šta god ja da uradim, to je nešto najgore, gore nego što jeste! Ispalo je kako ja radim jedini u koroni, da su svi dobri, ja nisam. Uopšte nisam ni radio, kao prvo, nego sam bio u kućnom prostoru, prijatelj mi je dobio dete. Na splavu sam bio na ručku, na večeri. Gde god da se pojavim, ispadne da radim! Ne znam zašto toliko smetam, što upadam toliko baš u oči - pravdao se folker u jutarnjem programu.

Kaća Grujić krije da nastupa

Pevačica Katarina Grujić je navodno još jedna u nizu pevačica koje pevaju na tajnim slavljima gde se ne poštuju epidemiološke mere.

Pevačica se maksimalno potrudila da nijedan snimak ne dospe na društvene mreže, kako se u medijima ne bi pojavila vest da peva na tajnim zabavama. Čak postoje i glasine da je tražila da jedna gošća obriše snimak, i to pred Katarinom. Međutim, jedan od gostiju je situaciju sa Katarinom podelio na društvenoj mreži Tviter.

- Na tajnoj žurki sam i peva Kaća Grujić i od svih je mene morala da opomene da je ne snimam i ne kačim na Instagram - napisao je on uz hešteg “kovid elita”.

Tanja Savić napunila klub u Mostaru usred pandemije

Pevačica Tanja Savić nastupila je u jednom klubu u Mostaru, u kojem nisu ispoštovane epidemiološke mere. Iako je broj zaraženih u regionu ponovo u porastu i epidemiolozi svakodnevno pozivaju na odgovorno ponašanje, snimci koji su osvanuli na društvenim mrežama izazvali su revolt. Na njima se jasno videlo kako više desetina ljudi uživa u klubu gde Tanja peva, kao da je sve u najboljem redu. Da stvar bude gora, pevačica se spuštala među publiku koja nije držala ni odstojanje, ali i ni maske na licu.

Slobi policija upala na nastup

Sredinom februara pevač Sloba Radanović pevao je u jednoj kafani na Starom sajmištu u Beogradu, gde je upala komunalna policija koja je prekinula nastup jer se u objektu nalazilo više ljudi nego što je propisano epidemiološkim merama. Pevač je ubrzo bio priveden kako bi dao iskaz, ali je posle nekoliko sati napustio policijsku stanicu Novi Beograd. Sve ovo se uživo prikazivalo na televiziji.

Jana Todorović nastupala na rođendanu

Pevačica Dragana Jana Todorović pevala je na jednoj rođendanskoj proslavi, a snimak sa slavlja objavila je jutjuberka Ruža Rupić.Naime, u krcatoj kafani, bez distance i maski nastupale su pevačice Ruža Rupić, Dragica Zlatić i Jana Todorović, koja je sada izjavila da "nije baš bilo toliko ljudi". Nakon što su je mnogi osudili zbog nastupa, Jana se pokušala da se opravda, a potom dodala da će platiti kaznu ukoliko je to potrebno,

- Žurka je bila oko 18, 18:30... poželeli smo svi da malo sednemo i zabavimo se. Ja sam prisustvovala tom slavlju nekih 15-20 minuta i to je to. Što se tiče moguće kazne, nemam pojma. Ako bude moralo da se plati, platiće se. Ne znam da li je u restoranu bilo više od 15, 20 ljudi - rekla je Jana.

