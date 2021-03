LEPA SAM, BAVIM SE MODELINGOM, SVE ODRADIM KAKO TREBA: Koraćeva otkrila zbog čega je popularna, devojke nose njene slike HIRURGU

Foto: Printscreen/Magazin IN

Ana Korać rekla je pred svima da je mnoge devojke kopiraju i da žele da izgledaju kao ona.

Starleta i bivša rijaliti učesnica kaže da i kada kupi i nosi neke minđuše svaka druga ih kupi.

"Čime si zaslužila da budeš na naslovnim stranama?", pitala je voditeljka.

"Vidim da sve devojke liče na mene. Ne mogu da pričam o tome, ja sam lepa, bavim se modelingom, mogu da iznesem neke stvari i reklamiram apsolutno sve. Glupo je da pričam da li sam dobra osoba i imam li neke druge kvalitete. Devojke dolaze kod šminkera, frizera, hirurga sa mojim slikama. Nikada nisam krila šta sam na sebi radila, govorila sam javno", rekla je Ana.

"Ljudi vole da me pozovu jer im ja uradim sve kako treba. I za estetsku hirurgiju isto. Dosta ljudi onda žele da budu kao ja. Kod nas je sve kao 'Jao, ne', a ustvari žele da budu takvi... Maja je došla kod hirurga i pitala da li može da joj uradi moj nos, on joj je rekao da ne može da joj napravi da identično izgleda kao ja", kaže Koraćeva u emisiji "Magazin IN".

"Svaka druga devojka ima veštačke grudi, veće ili manje. Zašto bih osuđivala nekog ko je uradio grudi?", rekla je Ana, pa ju je voditeljka pitala s kim se druži i kada je poslednji put bila na fakultetu:

"Ja sam završila žurnalistiku", poručila je Koraćeva.

