ŠUŠKALO SE DA JE VLADA MANDIĆ BIO U VEZI SA CECOM! RUKOMETAŠ PROGOVORIO: Javnost je više zanimalo sve osim mojih sportskih uspeha!

Rukometaš Vlada Mandić otkrio je da mu je svojevremeno prijala titula plejboja koju su mu domaći mediji dodelili, i dotakao se trača koji je kolao pre 15 godina, da je bio u vezi sa pevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Sportisti neće da priznaju, ali vole malo i žutu štampu - da se piše koja kola vozim, da li sam bio s nekom ili nisam... to mi je bilo zanimljivo do 27. godine, kada sam dobio ćerku Sašu, a tada su se stvari promenile - rekao je Mandić i dodao:

- To je lep period moje mladosti. Nisam ja radio ništa što ne rade i drugi muškarci, normalno je da imaš jednu, dve, tri devojke... ne u isto vreme! I u nekom trenutku mi je to pisanje postalo iritantno jer nisam želeo da me poznaju kao plejboja. Pišu, ali ne znaju koliko sam golova dao, samo su znali da sam rukometaš, ne koliko sam radio i koliko sam dao. Nisam želeo da gluposti zatamne uspeh - rekao je on.

Voditeljka je upitala Mandića i da li je ta "titula" olakšala pristup devojkama.

- Naravno, ja sam iskren. Sportisti su uvek atraktivni, i kod nas i svugde u svetu. I nama je uvek sve olakšano, pa i prolaz kod devojaka, da se ne lažemo.Sportisti su uvek u dobroj liniji, zgodni, žive iznad proseka, voze dobra kola, to su olakšavajuće okolnosti - rekao je Mandić, a onda otkrio da je nekoliko puta morao da demantuje pisanja štampe, poput toga da je bio u vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Da, dosta sam demantovao. Tada sam shvatio da demanti uopšte nisu korisni. Da sam prestao ne bi se pisalo toliko, ovako demantuješ, još više se piše. Kada ćutiš to prođe. Ja sam doduše davao povoda, naravno da jesam, ali bilo je dosta izmišljenih priča. Javnost je više zanimalo sve nego moji sportski uspesi. Kad sam u jednom trenutku shvatio da me ljudi prepoznaju zbog tog epiteta i žute štampe, a ne po tome gde igram, bilo mi je krivo. Bilo mi je zanimljivo da izađem u žutoj štampi, ali me prošla želja, izašao sam iz toga - zaključio je rukometaš u emisiji "Grand magazin".

