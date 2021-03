HADROVIĆ IZBAČEN IZ RIJALITIJA, NAPOLJU UŽIVA BEZ MAJE: Bivši učesnik poslao devojci javnu poruku! (FOTO)

Alen Hadrović napustio je rijaliti, dok je njegova devojka Maja Marković to teško prihvatila.

Iako to niko nije očekivao, nema sumnje da je on jedva čekao da bude sa svojim najmilijima, bez obzira na to što je ostavio devojku Maju Marković u Beloj kući.

Alen je pokazao svima na svom Instagram profilu da uživa na Gružanskom jezeru i to veoma dobro.

"Samo domaće vino, domaći pršut i domaći sir! Eto čega sam se uželeo", napisao je on, a među storijima se našao i jedan gde je rekao da jedva čeka da na tom mestu uživa sa Majom.

"Život je napolju, čekam te mala", dodao je Alen.

