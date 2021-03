BEBI DALA NEOBIČNO IME I NAŠLA SE NA METI PODSMEHA! Pevačica u okršaju na Instagramu nakon porođaja, sada svima ZAPUŠILA USTA!

Hrvatska pevačica Maja Šuput odlučila je da objasni značenje imena Bloom, koje su ona i njen muž Nenad Tatarinov dali sinu.

Nakon što su se mnogi našalili na društvenim mrežama da je beba dobila ime po glumcu Orlandu Blumu, liku iz crtanog filma i da bi prevod bio — Cvetko, Maja je rešila svima da odbrusi.

"Ono što je svima, namerno ili ne, promaklo jeste tumačenje Kembridžovog rečnika u kojem, između ostalog, stoji i to da reč bloom označava zdravlje, energiju i lepotu, ali i stranice Names.org, koja kaže da ime Bloom znači 'Zlatno Srce' ('Heart of Gold'), 'Zmajev Plamen' ('Dragon Flame'). U svom ga je imenu nosila i Heba, ćerka boga Zevsa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a reč bi se mogla protumačiti i kao 'ustajanje'. I na kraju treba dodati i to da reč bloom osim cveća, označava i čelik", napisala je Maja Šuput na Instagramu.

