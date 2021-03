BUKTI RAT NA TVITERU, ĐORĐA ČUVENI FEMI NAPAO DA JE GEJ! DAVID: Javi mi se kad dođeš iz Nemačku! HAOS

Đorđe David ušao je u žestok rat na Tviteru sa Vojislavom Bajićem koji je u žižu javnosti dospeo kada je pre dve godine prijavio policiji Darka Kostića za s*ksualno uznemiravanje i maltretiranje.

Naime, roker je izneo svoj stav o tome što ga na društvenim mrežama često napadaju zbog njegovog mišljenja, a to je bio povod da mu Vojislav koji je na mrežama poznat kao Femi odgovori u svom stilu.

- Žao mi je što je pandemija donela nagli porast dušebrižništva! Prozivaju me ljudi koji su realno nevidiljivi, katastrofa, žene koje se krešu za lovu, likovi koji su sumnjivi. Dokle god ljudi sa kojima radim ili sam radio imaju za mene hvala, ja sam ok i to je to - napisao je David.

Rokerov Tvit je isprovocirao FemI:

- A gde si ti vidljiv? Tvoja karijera, koncerti, uspesi? A što se sumnje tiče, neko ko je toliko mizogeno orjentisan može biti samo latentni peder koji se bori sa istinom o sebi! Odjebi majmune nebitni - ocenio je Vojislav.

- Hrabri momče iz Nemačku - napisao je David

Usledio je obračun:

- Đorđe David mi se obratio! Kocku šećera i vodu!Mogu ja da budem hrabar pi*ko iz Srbije. Kakve su to perfidne pretnje?Hoćeš na čaj da rešimo stvar - upitao ga je Bajić

Đorđe je spreman za susret.

- Uvek - napisao je on.

Vojislav je potvrdio dolazak na megdan.

- Ajde uskoro sam u Beogradu

Đorđe se izgleda oduševio njegovom dolasku.

- Ah, jedva čekam

Bajić je želeo odmah da zna mesto gde će da se sastanu:

- Kad i gde ti odgovara

Međutim, Đorđe ga strpljivo čeka:

- Kad dođeš javi se, pa se vidimo - napisao je on.

Vojislav je bio precizan:

- Eto, tu sam 12.04. samo reci gde ti odgovara da popijemo čaj. Nisi moj tip, odmah da znaš samo da popijemo čaj - napisao je on.

Inače, Vojislav, ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, voli luksuzan život, egzotična putovanja, markiranu garderobu, a često objavljuje fotografije sa egzotičnih destinacija.

