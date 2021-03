PRONAŠLI SU MI U DONJEM VEŠU TO ŠTO SU MI PRONAŠLI: Rasta izašao sa Alenom u šetnju, a nije ni slutio kako će mu se završiti dan

Stefan Đurić Rasta izneo je detalje hapšenja u Sceniranju na Kurir televiziji.

Reper koji je proveo skoro četiri meseca iza rešetaka opisao je detaljno kako je došlo do hapšenja i gde je tada bio.

foto: Kurir Televizija

"To je bio lepi oktobarski dan, koji se nije baš lepo završio. Krenuo sam da se nađem sa Alenom i dole na Dorćolu, ispred njegovog stana su naišli pripadnici MUP. Pronašli su mi u donjem vešu to što su mi pronašli. Nakon toga su izvršili pretres mog stana, gde je takođe nađeno 557 grama. Uopšteno, cela Srbija i Balkan zna da sam ja to promovisao kao lek i da sam se generalno zalagao za to. To je neka situacija kad se dugo baviš tom nekom tematikom, brzo izgubiš konce, a zakon nije takav", prisetio se Rasta.

Reper je dodao da ga je zatvor dosta promenio, kao i njegov puls razmišljanja. Počeo je da ceni stvari koje pre toga nije mogao.

foto: Kurir Televizija

