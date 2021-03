JA SAM, ANA! Rasta otkrio pozadinu LEGENDARNE priče, ali i kako mu je Nikolićeva UNIŠTILA auto od 100.000 €! KURIR TELEVIZIJA

Pevačica Ana Nikolić se pohvalila prijateljici kako je bivšem mužu Stefanu Đuriću Rasti upropastila luksuzni automobil od 100.000 evra, tako što je ključevima ispisala "P*čko, ja sam Ana", jer nije hteo da joj se u pola noći javi na mobilni telefon.

Reper Stefan Đurić Rasta nam je u "Sceniranju" na Kurir televiziji objasnio zbog čega je Ana to uradila. Iako je prošlo 3 godine od ovog skandala, tema je i dalje aktuelna.

foto: Printscreen/Instagram

“To je neka strast. Nisam nikada švrljao. Da se to zaista desilo došlo bi do medija. Ja sam lojalan pre svega, šta god da je u pitanju - drugarstvo, partnerka, posao. Nikad se nisam bavio iluzijama. Imao sam te neke momente jer sam jako puno radio, pa sam je zapostavio u tom našem bolesnom odnosu. Tu je nastradao auto. Uvek je dobro kad nastrada stvar, a ne čovek", našalio se reper i dodao:

foto: Kurir Televizija

"To je uradila ispred studija, ljudi su to videli, ja sam se prvo smejao kad sam zamislio Anu u polumraku da žvrlja auto. Pripisujem to velikoj ljubavi i strasti. Mi smo u super odnosima, preokupirani smo realnim stvarima, Tarinim odrastanjem, mene je Tara promenila. Potpuno sam omekšao, mnogo mi se stvari desilo za koje mogu da kažem da su bile nepravedne, ali me ona omekšala. Voleo bih da imam još dece, imam mogućnosti i svega, samo još mi fali surogat majka. Karijera mi više nije na prvom mestu", ispričao je Rasta kroz osmeh.

foto: Kurir Televizija

