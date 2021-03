NISMO BILE SAME NA DIVČIBARAMA! IVA GRGURIĆ I LJUPKA STEVIĆ PRIZNALE: Mi vozimo i PLAĆAMO!

Iva Grgurić i Ljupka Stević iznenadile su mnoge kada su na društvenim mrežama objavile da su zajedno na odmoru.

Upravo zbog toga one su otkrile da na odmoru nisu bile same. Naime, one su povele svoje pse! Mnoge je zanimalo od kada se pevačica i pobednica rijalitija druže, a njih dve sada su svima rešile misteriju.

foto: Printscreen/Instagram

"Pa ja i Ljupka se družimo otkako sam ja bila u Zadruzi. Mi nismo bile same na Divčibarama. Evo tu su gospoda. A mi kao žene vozimo i plaćamo. Sram ih bilo obojicu šta su radili, lajali po hotelu. Ljupka uopšte nije opasna devojka", rekla je Iva u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Podsetimo, Ljupka i Iva su svoje pratioce na Instagramu oduševile provokativnim fotografijama i snimcima.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 IVA GRGURIĆ PROVOCIRA NA INSTAGRAMU! Pozirala u dubokom dekolteu, a onda pokazala GOLA RAMENA: Grmi kako izgleda nakon RASKIDA! (VIDEO)

Kurir