RASTA U SCENIRANJU PRVI PUT OTKRIVA: Svi detalji o hapšenju i NANOGICI! Reper priznao šta će moći da radi u KUĆNOM PRITVORU

Stefan Đurić Rasta progovorio je u svom privatnom životu u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

Reper koji je nedavno izašao iz zatvora, otvorio je dušu o temama koje zanimaju čitavu javnost.

"Super se osećam, sada nadoknađujem što nisam mogao, super se osećam", rekao je Rasta i na samom početku priznao kako je završio u zatvoru. "Bio je jedan lepi oktobarski dan. Krenuo sam da se vidim sa Alenom, na Dorćolu su naišli pripadnici MUP. Našli su mi to što su mi našli u donjem vešu, pa su izvršili upad u moj stan i tamo našli 557 grama. Cela Srbija i Balkan znaju da da sam ja to promovisao kao lek, zalagao sam se za to. Kada si okružen ljudima koji se bave tematikom, zaboraviš da ovde gde živimo situacija nije takva. Svetska zdravstvena organizacija isključila je to sa liste teških droga. Čekam da se to kod nas desi, da dođe do legalizacije. Ja sam shvatio koji je to zakonski problem", priča Rasta.

foto: Kurir televizija

"Ja ne volim da ulazim u spekulacije i govorim nešto što ne znam i nemam argumente. Niko tu nije kriv sem mene, što je bila takva situacija. Ja gledam da je to moralo da se desi", dodaje reper.

Reper je u "Sceniranje" došao bez nanogice, a otkrio je kada će početi da je nosi i koja prava će imati.

"Potpisao sam sporazum o priznanju krivice koji je sklopljen na godinu dana nanogice. Čekam da stigne i od tog momenta kreće služenje kućnog pritvora, računaće mi se i vreme koje sam proveo u pritvoru. Imaću skraćenu mogućnost kretanja, moći ću u šetnju sat ili dva i kada dođe momenat da idem da radim", istakao je reper i objasnio snimak na kom pominje nanogicu: "To je smešna priča, moja drugarica je prolazila ulicom. Ja volim puno da radim u studiju i onda me ona zezala da ja živim nanogicu. Kao da smo naslutili nešto. To je nastalo godinu dana pre svega ovoga. Super mi je bilo kako se poklopilo, to je tada bila fora. Ja to nisam objavio sada, a postoji gomila mojih fanova koji preuzimaju stare snimke i ponovo ih kače."

foto: Kurir televizija

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:03 RASTA U KUĆNOM PRITVORU NAŠAO MIR: Reper pokazao LUKS dom, opušta se u SITNE SATE, a onda je i otišao IZ STANA (VIDEO)

Kurir