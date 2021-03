KATARINA DIDANOVIĆ PEVALA NA KORONA ŽURKI: Komšije ih prijavile policiji, a bakšiš od 100 evra dobila za ovu pesmu!

Pevačica Katarina Didanović poslednja je u nizu pevačica, koja je pevala na jednoj od korona žurki u Beogradu, na kojem nisu ispoštovane epidemiološke mere.

Iako je broj zaraženih u regionu ponovo u ogromnom porastu i epidemiolozi svakodnevno pozivaju na odgovorno ponašanje, fotografije i snimci koje su osvanuli na Instagramu, pokazuju da malo ko poštuje mere.

Naime, do saznanja do kojih je Kurir došao, Katarina je pevala na jednoj žurki zatvorenog tipa i za to dobija pozamašan bakšiš, te da je baš briga što je neko fotografiše i postavlja fotografije na društvene mreže. Okupljene je posebno pogodila pesma Aleksandre Prijović "Bogata sirotinja", za koju je dobila čak 100 evra u ruke.

Jedan od posetilaca ovog skandaloznog okupljanja se ipak, nije libio da sve postavlja na svoj Instagram profil u realnom vremenu, pa se tako moglo zaključiti da je korona parti trajao do kasno u noć.

Kada je dotični posetilac shvatio da je snimak dokaz nedozvoljenog okupljanja, on ga je brže - bolje obrisao, međutim, on je postao viralan na društvenim mrežama, zbog čega su svi napali pevačicu, da treba da je bude sramota takvog ponašanja i da odmah prekine sa žurkom.

Parti bi verovatno potrajao i do ranih jutarnjih časova, da neko od savesnih građana (komšija) nije prijavio ovaj tajni nedozvoljeni skup u privatnoj kući, koji je posle nekoliko minuta i prekinut od strane komunalne policije. Svi prisutni su na licu mesta legitimisani, a napisana im jei kazna za kršenje epidemioloških mera.

Kurir je pokušao da stupi u kontakt sa nesavesnom pevačicom, ali se ona nije javljala na poznati broj telefona.

