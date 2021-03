ZARAZILA ME OSOBA KOJA JE KRILA DA IMA KORONU Merima završila u bolnici, sve vreme bila UPLAŠENA, a evo kako se sad oseća

Pevačica Merima Njegomir preležala je koronavirus, zbog kog je završila u bolnici, a malo je onih koji su za to znali. Ona je sada objasnila kako se osećala kada je saznala da je zaražena i priznala da je bila veoma uplašena.

- Preležala sam koronu pre dvadesetak dana i verujte mi da se još oporavljam. Kada sam saznala da sam pozitivna užasno sam se bila prepala, jer je baš nekoliko dana pre toga umro moj kolega i veliki umetnik Đorđe Balašević. Dobila sam temperaturu, bila sam u bolnici nekih desetak dana, ali dragom Bogu hvala nisam bila na kiseoniku, ali sam očigledno otišla na vreme. Još uvek imam tu neku opštu malaksalost, ali sve u svemu sam dobro - rekla je Merima. Kako tvrdi, zarazila ju je osoba koja je imala koronu, ali je to krila.

- Znate šta, malo, malo pa se neko od mojih prijatelja, kolega razboleo. Nažalost, onda su neki moji divni prijatelji počeli i da umiru, čak i jedan moj drag prijatelj lekar je umro, a koji je imao samo 49 godina. Verovala sam, vodila sam računa, čuvala sam se, čak sam snimala i neke emisije. Znala sam ako je čovek mlađi to lakše podnese, ali ako imaš preko 60 ili 65 godina, onda moraš da vodiš računa. Ali, bez obzira koliko neko vodio računa, uvek ima ljudi koji su zlobni, misle ako su oni zaraženi, onda neka se i drugi zaraze od mene, a to je strašno. Ja sam došla u kontakt sa osobom koja je imala koronavirus, a nije to htela da kaže - rekla je pevačica.

Merima je dodala da je, dok je ležala u bolnici, razmišljala o prolaznosti života.

- Naravno da jesam, a posebno kada čovek dođe u te neke godine. Sledeće godine, 1. maja biće tačno 50 godina da se bavim pevanjem. Pa sam i u tim bolničkim danima razmišljala o tome kako je to brzo prošlo, kako su mi se ta neka vrata sama od sebe otvarala, postojalo je to nešto što me sudbinski vodilo. Sada sam u tim godinama u kojima doživljavam jedno poštovanje za minuli rad, kako od mlađe generacije, tako i starijih. Volela bih i da negde to zapišem, jer nije lako napraviti karijeru, jer si uvek na toj nekoj raskrsnici. Život me stalno iskušavao, stalno si na nekom ispitu. Očigledno je da je sudbina tvoja lična stvar i da ti sam odabereš kojim ćeš putem krenuti, a da ne znaš da li je to bio najbolji put - iskrena je bila pevačica.

