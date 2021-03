IZ DEBELE ŽENE PRETVORILA SAM SE U DOBRU RIBU: Kristinja je imala 145 KG, smršala 75 KG, a htela je da ODUSTANE zbog ovog

Takmičarka Krstinja Todorović, koja je imala 145 kilograma a posle operacije smanjenja želuca smršala je čak 75 kilograma, raspametila je žiri "Zvezda Granda" a nekadašnja bucka zablistala je u četvrom krugu, a pored pevanja, oduševila ih je i maestralnom transformacijom za koju je delimično zaslužena njena mentorka Marija Šerifović.

- Srce mi je puno, ne znam šta bih vam rekla. Zaista smo toliko trudile Marija i ja, vezano za ovaj nastup i priželjkivale smo da se sve ovo desi. Baš sam srećna i uzbuđena - istakla je Krstinja nakon nastupa, tokom kog je dobila i komplimente na račun glumačkog talenta.

Kako joj je Jelena poručila da treba da se oproba i u mjuziklu, zanimalo nas je da li se sebe vidi u ovom umetničkom pravcu.

- Da, naravno! Ja sam inače kroz srednje muzičko obrazovanje učila i solo pevanje tako da smo mi tu imali scenske pokrete koji nisu klasični. Tu smo pored pevanja morali malo i na glumu da se baziramo - iskrena je takmičarka.

Todorovićeva je za stajling odlučila da uzme svoju staru jaknu, jer je želela da podseti publiku na to kako je nekada izgledala.

- Hteli smo da se prisetimo kakva sam nekada bila, ali zato sam istakla ovu kost koju nikada u životu imala. Ovako stičete utisak da se iz debele žene pretvaram u neku dobru ribu - rekla je ona.

Nedavno je otkrila da je nakon operacije zeluca smršala 75 kilograma, a sada je priznala da joj je to donelo dosta psihičkih problema.

- Kada se odlučite za ovakav posao, znate da će vam to fizički pomoći, ali naravno da je psihički bilo najviše teško. Verujte da sam dolazila do situacija kada kažem sebi zašto sam ovo uradila. Prevelik broj kilograma sam imala, mogla sam mnogo da pojedem, a onda dođem do toga da mogu da uzmem samo dva-tri zalogaja. Uopšte nije bilo svejedno. Međutim, sada sam se već navikla - piznaje ona.

