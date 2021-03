NININ TATA BRANI BIVŠEG ZETA: Leka je poželjan šarmer, ne znam kakav plan ima ta devojka! ŠOK U PORODICI RADULOVIĆ!

Branislav Radulović, otac Nine Radulović, bivše supruge Branislava Lečića, kaže da sumnja u optužbe glumice Danijele Štajnfeld da ju je silovao njegov bivši zet. On ističe da je glumac besprekoran u porodičnim odnosima i da ne zna kakav je glumičin plan.

Ekipa Kurira posetila je kraj u kojem žive roditelji poznate voditeljke. Pozvonili smo na interfon i javio nam se Ninin tata Branislav. On je ljubazno razgovarao s našom ekipom o slučaju koji je danima broj jedan u medijima. Ipak, zbog korone nije želeo da napušta stan.

- Moja supruga je ispričala sve i ja bih mogao da ponovim i potvrdim njene reči. S bivšim zetom sam se izuzetno slagao. I sada smo u odličnim odnosima. Svakakvih priča može da bude o njemu, ali mi kao Ninini roditelji imamo samo reči hvale. Bio je besprekoran u porodičnim odnosima - rekao je Branislav na početku razgovora.

Ninin otac se s bivšim zetom čuo odmah posle poligrafskog testiranja.

- Tada mi je rekao da je jako umoran. Vi kao novine ste vrlo korektno izveštavali, i to o čemu ste pisali znam i ja. Mi smo bili na Kosmaju kad je to odjeknulo. Baš smo se šokirali jer to ne liči na Leku. On je lep čovek, šarmer i bio je poželjan tih momačkih dana. Ne znam koja je namera te devojke bila i kakav joj je plan u vezi sa ovim slučajem. Bez obzira na to što je njegov lik u filmovima prek, kod kuće smo imali divnih trenutaka. I dan-danas je tako - kaže gospodin Radulović.

On se osvrnuo i na brak svoje ćerke s glumcem. - Šta je privatno bilo među njima, ne znam, niti znam koji su razlozi za razvod moje ćerke i Leke. Nisam u to ni ulazio, niti sam se mešao. Znam da ako se mešate, možete da izazovete prkos. Pustio sam da njihov brak teče kako su oni želeli. Nikada nisu pravili neke incidente pred nama. Leka je bio izvanredan, naročito sa mnom. Nikada nisam hteo da zauzimam stranu. I danas smo u korektnim odnosima, brinemo o njihovom sinu - završava Radulović.

Ljiljana Stanišić, Kurir.rs

Ninina mama se oglasila jedino za Kurir Ta glumica je problematična I majka Nine Radulović Gorica svim snagama je stala uz bivšeg zeta Branislava Lečića. Ona je pre nekoliko dana dala jedinu izjavu o ovom slučaju, i to za Kurir: - Poručujem svima koji toliko forsiraju tu temu i to svima zameram - ne može ništa da se kaže ispravno dok se ne saznaju sve činjenice. Moje mišljenje je da se radi o jednoj ženi, da budem blaga, vrlo problematičnoj, čiju biografiju i stil života treba malo začeprkati. O tome se radi. Nama je sve ostalo poznato u vezi s drugom stranom i tu treba samo ostaviti da se stvari odvijaju po proceduri. Mi o tom čoveku imamo najbolje moguće mišljenje, dok ne saznamo nešto što još uvek ne znamo, i onda ga možda promenimo. Za sada imamo savršeno mišljenje o Branislavu. foto: Damir Dervišagić

