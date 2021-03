NENAD KNEŽEVIĆ OTVORIO DUŠU! Knez iskreno o slučaju Danijele i Lečića, pa dodao kako njegovu Kseniju NIJEDAN ne bi uvukao u PRIČU

Nenad Knežević Knez bio je gost Pulsa Srbije na Kurir televiziji

Pevačeva nova pesma izašla je pre nekoliko dana, a on je govorio o svojoj numeri.

"Jeste da smo svi zarobljeni i da se odužilo za nas muzičare, nas prve ukinu, a verovatno ćemo poslednji krenuti da radimo. Bitno je sačuvati zdravlje. Za sada su komentari za pesmu sjajni. Zarobljeni smo i rečima, kada ne možemo da se izrazimo na pravi način da bismo opisali svoje osećaje. U pesmu je utkan duh mojih stranih pesama. Žario sam i palio, a sad samo palim", rekao je Knez kroz smeh.

"Ljudi idu po oprobanom receptu, puno je robnih marki, pića i automobila, a ovo je emotivan tekst, jedna iskrena pesma, melodija je pamtljiva, sve je dobro spakovano. Moje pesme koje sam snimio devedesetih se još uvek slušaju, a ove imaju kraći rok trajanja, ne zažive dugo. Ja se trudim da to ljudi puste i posle par godina", kaže Knez.

"Ksenija je super odreagovala, kao i moje kolege i srećan sam zbog toga. Čekao sam povoljan momenat, a iskoristio sam momenat da uobličim sve svoje ideje", dodaje pevač.

Knez priznaje da li bi snimio duet sa ćerkom Ksenijom Knežević, koja je članica grupe "Hurricane".

"Ja se nadam tome, mislim da bi to bilo interesantno, ali kada bismo došli do jedne pesme oko koje bismo se složili. Mi zapevamo često na druženjima. Inače, moja ćerka mlađa sve snima, ona objavljuje stvari za koje se ja ne slažem da treba. Ja pričam sa Ksenijom, kritikujem je da se javi važnim ljudima, sada to bude udarna vest. Ona ima stranicu sa mimovima, njen smisao za humor je drugačiji", ističe pevač i priznaje da li je dao ćerki savet za takmičenje na "Evroviziji".

"Sve stvari gde sam ja grešio pokušavam njoj da ukažem. Te 2015. godine ona je bila u našem timu, to je jedan od boljih plasmana Crne gore. Mi smo od starta skrenuli pažnju, trudio sam se da to uradim na najbolji mogući način. One su normalne, prizemne, lepo izgledaju i pevaju, ostale su normalne, zato ih ljudi vole i poštuju. To je uticalo na njihov uspeh, mislim da će dobro proći", ističe Knežević.

Pesma "Bubamaro moja mila" skinuta je sa kanala pevača, a on je sada progovorio o optužbama Danijele Štajnfeld da ju je silovao Branislav Lečić, koji se pojavljuje u pomenutom spotu.

"Neko je skinuo ne znam kako i zbog čega. Ja imam stav, a to je da je Danijela iznela optužbe, a Lečić odbranu, a drugi ljudi treba da odluče šta je pozadina. Ono što ja mogu da kažem da nasilje bilo koje vrste osuđujem, gnušam se toga. Ćerku ne savetujem o tome jer je jako svesna svega, ona je svoja, ima izuzetno izražen personaliti, ne postoji nijedan muškarac koji bi mogao da je uvuče u takvu priču. Ona sve jasno stavlja do znanja odmah", kaže Nenad Knežević i dodaje da je samo čuo priče sa estrade, ali da ne zna ništa konkretno.

