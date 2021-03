DVORAC U NEMAČKOJ, NAJVEĆI BAKŠIŠ, LUKS DESTINACIJE I TOP LINIJA: Svi hoće da zavire u Janin privatni život, a ona sad PROGOVORILA

Jana Todorović izgubila je veliki broj kilograma i liniju dovela do savršenstva, o čemu je otvoreno govorila u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Pevačica je poznata po tome što zarađuje veliki bakšiš, a priznaje kako sada živi kada se ne radi usled pandemije korona virusa.

"Meni to laska, ljudi me 20 godina traže na privatnim veseljima, svaki put se trudim da budem sve bolja i bolja. Ja tražim narodnjak, ali dok je ne nađem, neću je snimiti. Tražimo autorska prava od Makedonaca, Bugara, Rumuna, nadam se da ću obradovati fanovi. Ja nisam kraljica bakšiša, ali sam u ekipi gde se okreće najveća lova. Kada se to podeli, ne bude toliko, nepristojno je pričati o novcu", rekla je Jana koja ima jednu baladu.

"Devojka koja je to pisala je preminula i nije čula to, veliki pozdrav za Katarininu porodicu, "Anđele moj" je posebna pesma u mojoj karijeri, balada puna emocije. Da ne pričam kako je Katarina pisala", kaže Jana.

Iako vlada pandemija, Jana kaže da je prilično uštedela, pa je mogla da priušti putovanja na luksuzne destinacije.

"Ja sam neko ko je mnogo radio, ja sam mislila da će ovo kraće trajati. Kako vreme prolazi, ja ne znam šta ću sama sa sobom. Hvala Bogu mi smo mnogo radili, ali ako potraje, neće valjati. Bili smo na okupu, imamo jednu ćerku i uvek smo birali destinacije gde možemo da uđemo bez karantina, Egipat, Dubai, moram da budem iskrena - nije to nešto previše koštalo. Imam antitela i mislim da ću se vakcinisati", kaže Todorovićeva.

Pevačica je otkrila kako je došlo do toga da dotera liniju.

"Obratila sam se nutricionisti, izgubila sam između 10 i 13 kilograma, nadam se da više neću biti bucka. Vodim računa 15 dana, 15 ne vodim. Nedostaje mi hleb, testenina, mi sa Kosova volimo da jedemo, samo slano, kiselo, ljuto", izjavila je Jana, kojoj je i koleginica Nada Topčagić pohvalila liniju.

"Ljudi zadovoljni karijerama i životima nemaju razloga da budu ljubomorni. Postoje prijateljstva, družim se sa ljudima sa kojima radim, Tanja Savić, Sandra Afrika, Nadica Ademov, Aleksandra Mladenović, sve te devojke kojima mogu da budem mama. One mene poštuju kao majku, tu su i da pitaju i kad dobiju nove pesme ja sam ta koja podržava", ističe pevačica i otkriva da li zaista ima dvorac u Nemačkoj.

"Nemam ja. Ima moja porodica. Tamo sam snimila spot za jednu pesmu, to je dvorac mog svekra, kupio ga je pre pet godina, ja sam ponosna što sam njegova snajka. Prelepo je tamo, zaista", zaključuje Jana.

