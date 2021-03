BOLNO JE KAD SE SEĆAM TRENUTAKA: Vojaž do detalja o raskidu sa Breskvicom, ona je stavila tačku, a ne sviđa mu se njena PROMENA!

Velika prašina podigla se nakon što su Mihajlo Veruović Vojaž i Anđela Iganjatović Breskvica raskinuli.

Fanovi su bili razočarani, društvene mreže su brujale o raskidu, a mladi par je vešto izbegavao da govori o ovoj temi.

Mnogi su nagađali koji je bio razlog razilaženja, a Vojaž je sada prvi put progovorio o raskidu i otkrio da je Breskvica bila ta koja je donela konačnu odluku.

"Ovo je bila moja prva ljubav, ta ljubav neće nikada imati zaborava. To je ljubav koju ću svima prepričavati, kao što sam se kleo u nju ranije to ću nastaviti i da radim, zato što mi je bilo predivno. Anđela je predivna osoba i želim da joj se zahvalim što mi je podarila jedan predivan period života i što ga je podelila sa mnom, ali život ide daje", rekao je on i dodao da još nije spremna za novu ljubav i da se sada posvetio poslu.

Vojaž je istakao i da se ne oseća povređeno.

"Nisam povređen, ali mi nedostaju lepi momenti kojih se sećam i to je bolno", rekao je Vojaž i istakao da nikada neće reći ništa ružno za Anđelu.

Pisalo se o brojnim razlozima raskida mladog para, a Vojaž ih je sada sve demantovao, pa rekao da o pravim nikada neće pričati.

"Taj razlog raskida svi toliko žele, ali iz mojih usta to nikada neće izaći, ja o tome nikad neću pričati", poručio je Vojaž i potvrdio da je Anđela bila ta koja je donela konačnu odluku da se mladi par raziđe, kao i to da se od raskida nisu čuli, osim kada je u pitanju bio posao, gde su na sastanku sa menadžerkom odlučili da stave tačku i na saradnju.

Vojaž je istakao da se nakon raskida osećao slomljeno, ali da je sada fokusiran na posao. Prokomentarisao je i Anđelinu fizičku promenu i rekao da se njenu ne dopada.

"Ne verujem da bih se sada zaljubio u nju da nismo bili zajedno. Ja sam osoba koju privlače stvari koje nisu vau. Kada vidim da je nešto vau ja odmah mogu da shvatim da je to prenasiljeno. Anđela je prelepa devojka, sigurno joj ta trasformacija super stoji, ali se meni te stvari lično ne dopadaju", objasnio je Vojaž u emisiji "IDJ Hot".

