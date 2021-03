KURIR PAPARACO! PRVI PUT ZAJEDNO U JAVNOSTI! Ana Stanić u šetnji sa sinom Vukom (10)

Ana Stanić ne spada u javne ličnosti koje eksponiraju svoj privatni život i nikada nije objavljivala fotografije sa porodicom, pa smo se iznenadili kad smo je nedavno sreli u šetnji sa naslednikom Vukom.

Pevačicin sin ove godine u septembru će napuniti deset godina, ali je po visini skoro prestigao majku, pa u početku nismo ni bilo sigurni da li je to on. Tek nakon nekog vremena, kada ga je Stanićeva na ulici zagrlila i poljubila, shvatili smo da to jeste njen sin.

Njih dvoje su šetali prestonicom, a u jednom trenutku Vuk je primetio našeg paparaca i pokazao prstom na nas. Ana je tada pogledala u našem pravcu i osmehnula se, da bi potom nastavili da šetaju.

Ana je u braku sa Momčilom Lavrnićem je 2011. dobila sina. Pevačica i bivši košarkaš, inače suvlasnik poznatog lanca obuće, pre toga su bili u ljubavnoj vezi četiri i po godine, a venčali su se 2010. na tajnoj ceremoniji u jednom fruškogorskom manastiru, samo u prisustvu kumova i prijatelja. Ani je kumovala naša poznata glumica Katarina Radivojević, a njenom izabraniku bivši košarkaš Dragan Tarlać.

