NE MOŽE MENE NIKO DA MALTRETIRA, NISAM HTELA DA MU BUDEM MAJKA! Tamara Đurić prvi put otkrila detalje RASKIDA, ovo je bio RAZLOG!

Starleta Tamara Đurić raskinula je vezu sa Nikolom sa kojim je nedavno dobila ćerku kojoj je dala ime po sebi.

Ona je nekoliko meseci bila u vezi sa Nikolom kojeg je dugo krila od očiju javnosti, a sada je otvoreno pričala o njihovom raskidu i šta je bio razlog da se raziđu.

foto: ATA images

"To se odlagalo. Uvek sam ga hvalila, i sad ne mogu da kažem ništa ružno o njemu. Nije on ništa puno pogrešio, ali sve se skupljalo, pa zajednički život... Nemamo ista interesovanja, nešto je smetalo njemu, nešto meni. On je jako druželjubiv, voli da izlazi, ja sam se malo povukla. Ja sam godinama napoljui i meni je sve to već dosadilo, a njemu nije. Tu smo se malo hoškali", priča Tamara.

foto: Pritnscreen

Ona ističe da je tako najbolje za oboje, te da će dalje nastaviti sama sa ćerkicom.

"Nisam žena koju bilo ko može da maltretira. Nikad nismo imali tih problema, Nikola je dobar momak. Ja više nisam s njim, i odmah hoću da se to zna. Muškarci misle da kad se žena porodi i postane majke, da je i njima majka. On je tu malo pogrešio, pošto ja nisam njemu majka i ne želim da budem. Neka on ide kod svoje majke, ja kod svoje i dobro je", zaključila je u emisiji "Premijera".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

