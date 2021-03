JEDVA IZVUKAO ŽIVU GLAVU U UDESU, IMAO 130 KG, A ZBOG TEŽINE BIO U BOLNICI! Dejan Petrović o teškom periodu, prisetio se nesreće

Slavni trubač Dejan Petrović ističe da je od stravične nesreće, kada se survao u provaliju u Ovčar Banji pre četiri godine, učinio sve potrebne korake da mu se ista ne ponovi, te sada uvek odmoran ide na put, ali i ima ličnog vozača.

Samo puka sreća sačuvala je Dejana od smrti, nakon što je zaspao za volanom 2017. godine i survao su autom u provaliju i zamalo upao u jezero. On se sada prisetio stravičnog udesa i otkrio da je u jednom trenutku poželeo da pogine u kolima, jer je imao ogroman strah da će se udaviti u jezeru.

foto: PrintscreenIInstagram/dejanpetrovicbigband

- Kupio sam novi auto i išao da ga pokupim na carinu. Bio sam već jako umoran jer smo prethodno imali svirke. Još sam u Čačku hteo da svratim na tehnički pregled i u poslednjem trenutku sam se predomislio i produžio za Užice. Da sam to uradio, ne bi mi se desila nesreća, ali sam žurio da vidim ženu i ćerku. Bio sam svestan da sam umoran, a taj dan je bio jedan od najtoplijih. Bilo je tri sata popodne i šiber mi je bio otvoren, a sunce mi je grejalo konstantno u glavu, te je to dodatno otežalo situaciju. U jednom trenutku sam shvatio da nemam snage da vozim i zvao sam suprugu i rekao joj da ću stati na pola sata, samo da dremnem. Čekao sam da izađem na proširenje gde je hlad i odspavam. Ulazim u tunel i kako spuštam telefon u tom trenutku zaspim. Ceo tunel sam vozio spavajući, a kad sam izašao samo sam produžio pravo na betonske stubove koji odvajaju put i provaliju. Prvo sam uzjahao te stubove i auto je prevagnuo na dole, prevrtao sam se četiri, pet puta a probudio baš u trenutku kad auto kreće da pada. Od tog straha sam uspeo da savijem volan, u glavi mi je bila samo ćerka Jovana, kako mi je žao što je više neću videti. Sećam se kako se prevrćem, oko mene se lomi drveće, puca staklo. To traje možda 10-ak sekundi, ali meni traje večnost i nikako da stane. U jednom trenutku sam molio boga da ne preživim, jer mi je bilo još gore što ću da upadnem u jezero, a imam ogroman strah od vode. Gore mi je bilo da umirem straha od vode, nego da poginem - rekao je Dejan i dodao:

- Zaustavlja me zadnje drvo i vidim da sam se stao pred samo jezero. A tu još nije ni voda, već glib i mulj, tu nema vađenja ako upadneš. Pokušavam da izađem iz auta, ali ništa ne reaguje. Sećam se da sam samo rekao, pomozi bože i kliknuo dugme za šiber. On se otvori i tako uspem da se izvučem iz auta. Pogledam pravo, vidim manastir i monahinje koje gledaju ka meni, ali me ne vide. Odozgo čujem glasove kako me dovikuju, odazivam se da sam dobro, međutim niko me ne čuje. U tom trenutku upadam u paranoju da sam kao u filmu umro, ali mislim da sam živ. Srećom imao sam samo masnicu i posekotinu. Tek kad sam izašao gore uz pomoć jednog čoveka, mene je pukao adrenalin da sam se sav tresao. Najveća sreća je što je iza mene išao moj prijatelj Borko, koji je video da sam sleteo, jer je dole ogromna provalija i ništa se ne vidi. On je zaustavljao ljude i govorio da sam sleteo, međutim odatle, koliko je strmo, ništa se ne vidi i ljudi nisu iz prve verovali.

foto: Printscreen Kurir Tv

Slavni trubač otkrio je da je u bolnici sve vreme pevao, jer je bio u stanju šoka.

- Dolazimo u Čačak u bolnicu, samo sam se plašio unutrašnjeg krvarenja i meni stomak kreće da se pumpa, ali od straha. Ono što je čudno sve vreme sam na glas pevao neku pesmu kroz hodnik, nešto me je savladalo. Sutradan me je bilo sramota, ali to je bila posledica mog straha. Ubrzo je došla supruga sa našim porodičnim prijateljem koji je doktor i oni su me psihički smirili - istakao je Petrović i objasnio da mu je nateže bilo kada je ugledao ćerku:

- Kad sam došao kući i video svoju ćerku, doživeo sam šok. Kad shvatiš da je malo falilo da živi životom kao ja, bez oca, tad sam se slomio.

Dejan je takođe dodao da je potpuno promenio navike nakon nesreće.

- Bio bih lud da nisam izvukao lekciju iz toga. I danas na sekund mi se premota taj pad niz provaliju. Sada i tri dana ako treba spavam i ne vozim sam, već imam čoveka koji brine na to.

Smršao više od 30 kilograma

Petrović je otkrio da je nakon što je jednom prilikom zbog prekomerne težine završio u bolnici, odlučio da promeni način života.

- Imao sam više od 130 kilograma i teško sam disao. Gušio sam se dok spavam i na kraju završio u bolnici. Doktor mi je samo rekao: “Ustani i pogledaj se u ogledalu”. Ne samo što me je bilo sramota, već kada mi je rekao da će morati da mi ugrade pejsmejker i da neću moći više da sviram, odlučio sam da odem kod nutricioniste i promenim život. Šest meseci sam bio na striktoj dijeti, nisam okusio kap alkohola, sok, ništa. Smršao sam više od trideset kilograma i sa 130 kila sam došao na 90 i nešto. Sada imam oko 100 kila i mnogo se bolje osećam, iako sam veliki gurman, jako pazim šta jedem - rekao je on u emisiji “Preživeli” na K1.

foto: Pritnscreen/k1

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

00:14 LUNA SAMO ŠTO SE NE PORODI, A ĐUSKA SA STOMAKOM DO ZUBA! Đoganijeva pokazala kako sada izgleda, novim snimkom oduševila fanove!

Kurir