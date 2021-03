ŽAŠTO JE MILJANA OBRIJALA GLAVU? Psiholog objasnio šta je nateralo Kulićevu na ovaj EKSTREMNI potez! (KURIR TELEVIZIJA)

Teret slave, zatvorenost u četiri zida ili poziv u pomoć? Na sva ova pitanja, u Pulsu Srbije odgovor nam je dala Vesna Tomin, socijalni psiholog.

-Kao i sve u psihologiji, može imati najmanje 50 razloga. Prvo je poziv u pomoć, drugo je nisko samopoštovanje, treće je skretanje pažnje na sebe, četvrto može biti zaista određena psihijatrijska dijagnoza. Ono što je vrlo zanimljivo je da naš narod to u velikom broju prati. To sve što se nudi u rijaliti programu može da se tumači kao nametanje modela mlađim generacijama. Ono što se kod nas menja je sistem vrednosti, tradicionalne vrednosti su devalvirane. Provokativno oblačenj, neukusna šminka, plastične hirurgije- sve je to pokušaj da se nametne mlađim generacijama model. Tamo imamo i kriminalce i psihičke dijagnoze, sve to ima mračnu prognozu- rekla je Vesna.

foto: Kurir Televizija

Kosa je kod žena simbol ženstvenosti, a impulsivno šišanje i brijanje glave u sebi može da krije poruku "više nisam ona stara", "nisam ono što misliš, ili ono što želiš da budem".

-Autodestrukcija. To je samopovređivanje, u nekim slučajevima to vodi i ka suicidu. Ta devojka je zrela za ozbiljnu stručnu pomoć. Ovo nije zdrav način da se skrene pažnja- objasnio je socijalni psiholog.

Učesnica je već pet godina u rijalitiju, a ovo je očigledno njen vapaj u pomoć. Podsetimo Miljana Kulić nije jedina koja se odlučila na ovakav ekstreman potez, Zerina Hećo je uradila isto.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:33 Psiholog Dragica Mihailović o Miljani Kulić

Kurir