BRANIM MU DA JEDEM, ŠTA ĆU AKO MI MUŽ UMRE? Natalija Trik FX otkrila sa čime se Sani SUOČAVA pa progovorili o Miljanininom ŠIŠANJU

Natalija i Sani Ibraimov članovi grupe Trik Fx uključili su se putem video poziva u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Oni su otvoreno govorili o aktuelnostima iz rijalitija "Zadruga" u kojem su i sami učestvovali u prošloj sezoni.

"Iskreno, ja sam navikla na normalan život, na sport, na zdravo spavanje, za mene je to bilo strašno. U ovom zadnjem rijalitiju mi je bilo lakše jer smo bili zajedno. Ja sam pravdoljubiva, ne trpim laži i nepravdu i rekla sam da neću nikada više ući u rijalitiji i da to nije za mene. Želela sam da dokažem da to nije tako, i svima sam želela da dokažem da sam u pravu, posle sam se i pokajala što sam ušla. Nisam navikla na te ljude, ma vređanje, na tu atmosferu. Nisam navikla da maltretiram ljude, već da im govorim lepe strvari, da budem tu za njih", pričala je Natalija, a potom se ubacio Sani:

"Naravno. Oba rijalitija gde smo mi bili su drugačiji, Farma je bila mnogo bolja. Biti rijaliti igrač je danas ozbiljan posao, jako se dugo spremaju za to i znaju šta treba da radi, mi smo ušli nespremni. Situacija te natera da postanemo to što nismo. Nije mi toliko bilo teško, koliko mi je nedostajala pordica. Dešavalo se da izgubim kontrolu, nema nekog objašnjene za to velika psihološka igra".

Oni su se dotakli i slučaja Miljane Kulić koja je pred kamerama obrijala glavu.

"Kada sam to videla bilo mi je strašno. Miljana menja raspoloženja u toku dana, spremna je na sve kako bi skrenula pažnju. Ne mogu ni sa psihiološke strane da prilčam o tome. Jako sam pamena i imam dosta iskustva, ali rijaliti je igra i oni koji su dugo tačno znaju šta treba da rade, znaju šta treba da kažu", rekla je pevačica.

Sani smatra da je Miljana to uradila isključivo da bi skrenula pažnju na sebe.

"I te kako sam siguran da je to uradila bez griže savesti kako bi skrenula pažnju na sebe. Ima njih 7, 8 koji su igrači koji znaju kako da skrenu pažnju na sebe, a s obzirom nije duže vreme u centru pažnje ona je skrenula pažnju na sebe. Verujte da ima ljudi koji kad nisu u centru pažnje, oni jednostavno počinju da razmišljaju kako da povrede nekog kako bi skrenuli pažnju na sebe, samo da su u centru paznje, a ima ih tamo dosta", dodao je denser.

"Ovo je rijaliti za neradnike, sedeti tamo 24 sata toliko je dosadno, slušate jednu te istu priču. Mi smo sada u jednoj teškoj situaciji, da nije bilo tog rijalitija, ne znam kako bi sada mi živeli. Nisam ja Lepa Brena, pare se troše. Jesmo imali ušteđevinu, ali to nije dovoljno. Muka te natera da na sve", poručila je Natalija u Pulsu.

"Ljudima je interesantno kada ne dam Saniju da jede, a ne dam mu da jede jer ima holesterol. Šta treba muž da mi umre, pa šta ću onda?", našalila se Natalija.

Voditeljka je pitala Sanija da li je istina da je trebalo da snima film u Londonu.

"Istina je. Nisam ja kriva, ali on nije hteo da ostavi svoju porodicu. Trebalo je da ode na dve, tri godine", rekla je Natalija.

"Nisu mi dali da Natalija bude sa mnom tamo. Taj film na kraju nije ni snimljen. Davali bi mi banje para nego ostalima", dodao je Sani.

