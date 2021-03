OGLASIO SE DANIJEL VIŠIĆ NAKON IZLASKA IZ ZADRUGE! Otkrio šta mu je Anja rekla u poverenju! Raskinuće sa Cveletom zbog njega?

S obzirom na to da je nastao veliki haos kada je imenovao Anju Todorović za ovonedeljnog vođu, nakon što je ispao iz Zadruge, sada se oglasio bivši zadrugar Danijel Višić, koji je otkrio šta misli o pojedinim zadrugarima, ali i u kakvom je odnosu sa Anjom koju je nazvao "mala, fatalna i plava".

Danijel je dao svoje mišljenje o Vladimru Tomoviću sa kojim je na ulasku imao sukob, a snimak tog sukoba ja čak bio i u trendingu neko vreme:

- Što se tiče Tomovića, on i ja smo sredili to isto veče, on je okej momak, pravi za rijaliti. Igrali smo se on i ja nekih igrica tamo, ali kada sam izlazio nije se ni pozdravio sa mnom, mada to nisam ni očekivao. Od bitnih ljudi sa kojima ću sigurno ostati u kontatku tu su Bora, Karić Ša, Kristijan, Anja, Dragana, Maja sa kojima sam bio super baš, sa njima imam dogovor da se družimo i van rijalitija. Kristijan mi je favorit - rekao je Danijel.

O njegovoj ljubavnoj vezi sa Miljanom Kulić i komentarima njegovih roditelja:

- Moji roditelji su bili šokirani i razumem ih, ja nikada nisam bio sa takvom devojkom ali ne znam šta da vam kažem, ali to se desilo. Pazite, kada sam ušao, niko nije komunicirao sa mnom sem nje, prijala mi je ta pažnja i eto desilo se, pogrešio sam. Miljana nije moj tip devojke ni fizički, a pogotovo ne psihički. Ne bih komentarisao Miljanu i njeno ponašanje sada - objasnio je Danijel.

S obzirom na to da je Danijel postavio Anju Todorović za vođu, sa posebnom rečenicom "Mala fatalna i plava, za mene je prava" otkrio je da li tu ima nešto više od prijateljstva:

- Ima tu više od drugarstva. Nas dvoje smo ušli u priču o zajedničkim drugaricama, mestima gde izlazimo, i upoznavali smo se baš. Ona je meni jasno do znanja stavila da joj se sviđam, govoreći da voli plave momke, sa plavim očima. Ona je meni pričala da ne zna zašto je sa Cveletom, ali da ga je ona uvela, pa mora da bude sa njim do kraja. Ona se meni jadala da će završIti vezu sa njim, jer ne može više. Kad god nije sa njim, ona je sa mnom - objasnio je Danijel.

Danijel je prokomentarisao i njegov odnos sa Nikolom Đorđevićem:

- Mnoge stvari smo mi tamo izrekli u nekom afektu, mi moramo da se vidimo i da razgovaramo o tim stvarima. Mi smo sedeli zajedno u školi, moraćemo da popričamo i da rešimo to - rekao je Danijel pa je otkrio da li se čuo sa Ivanom Marinković za koju je pričao da mu se sviđa:

- Nisam, nisam ni sa kim, odmaram od svega, pa ću kontaktirati pojedine zadrugare - rekao je Danijel.

