DRAGANA MITAR BEZ DLAKE NA JEZIKU O SIMOVOJ I ŠA: Loš je čovek, ponaša se kao klinac! Tara je više bila zagrejana za Mateju!

- Moje stručno mišljenje - komentarisala sam da mi je odnos Tara-Ša i Tara-Mateja drugačiji, ne može da se poredi. Ona je bila više zagrejana za Mateju u trojci, nego u ovoj priči sa Ša. Istih su godina i više je trčkarala oko Mateje - počela je Dragana.

- Ovo kako se Ša ponaša prema njoj tako se ona ponašala prema Mateji. Ovi postupci čoveka od 40 godina mi uopšte ne idu uz njega, logičnije bi mi bilo da je izabrao neku stariju, ako je rešio već da rizikuje nešto u svom životu. Od te priče napolju nema ništa. U ''Zadruzi 2'' je samo načeto, a ovde se nastavilo. Ja sam htela da pokažem ko je on, mi smo bili bliski, družili smo se. Ivana je tada ušla u Rajski vrt, ne znam što sada kada je gore, nije ušla. Ovo je otišlo predaleko. Verovatno su se neke stvari izdešavale napolju čim je to uradio unutra, mislim da on nikad nije bio veran svojoj ženi niti će biti. On je zarobljeno dete u telu čoveka - ispričala je bivša zadrugarka U emisiji ''Pitam za druga''.

Ona se osvrnula i na blizak odnos koji je i sama imala sa Ša, u drugoj sezoni "Zadruge".

- Bio mi je rame za plakanje, delili smo obroke, a u rijalitiju odmah prave priču i spajaju nas. Mislim da je loš čovek i nikakav je prijatelj. Sa Sanjom se posvađao, on nije baš tako sladak i bajan, meni se ne dopada njegovo ponašanje, mislim da je loš čovek. Ne treba on Tari, niti Tara njemu, ponaša se kao klinac od 15 godina. Ona ima 20, on 40, ona je još klinče, a on je forsira za neku ozbiljnu priču - zaključila je Dragana Mitar.

