HTEO SAM DA MOLIM LEKARE DA ME PUSTE KUĆI DA UMREM! Tozovac se oglasio iz bolnice: Psihički sam BAŠ LOŠE!

Predrag Živković Tozovac već nekoliko nedelja leži u bolnici gde je zbrinut nakon što se zarazio koronom, pevač kaže da bi voleo da ga lekari puste kući da umre.

- Stanje posle primanja kineske vakcine mi se stabilizovalo, ali sam sada psihički baš loše. Nisam dobro i verujte mi da jedva izdržavam u bolnici. Niko ne može da mi dođe u posetu jer je ovo kovid bolnica, a sa mojom Mimom se čujem samo preko telefona i njoj se jadam. Ne znam kako ona podnosi to što smo odvojeni, trudi se da me ne sekira dok razgovaramo. Znam da je tako. Užasan je osećaj kad po ceo dan slušate samo kako aparati za kiseonik pište! To ni mladi ljudi ne bi podneli, negativno utiče na psihu. Po ceo dan samo ležim i ćutim, ali to me niko ne pita. Razmišljao sam da zamolim lekare da me puste kući da dostojanstveno umrem, ali to nije moguće. Niti ja mogu na svoju ruku da izađem niti je moguće da bilo ko dođe da me vidi - pričao je pevač otežano, a potom je pohvalio osoblje koje brine o njemu iako mu je bolnice, kako kaže, dosta za ceo život.

- Doktori i sestre su dobre prema meni. Svi se trude da mi maksimalno olakšaju boravak ovde. Ništa mi ne nedostaje, ali im se ja često jadam i govorim da mi je psihički teško. Sa mnom u sobi je još nekoliko ljudi. Umiru mi pred očima svakodnevno, ima nekoliko pacijenata koji su u baš teškom stanju. Zato bih pre da sam u svom domu i miru nego ovde - kaže Predrag.

Takođe, pevač je apelovao na sve da se vakcinišu.

- Primio sam obe doze kineske vakcine i nisam se ni na sekund pokajao. Mislim da je ona dobrim delom zaslužna za to što sam se izborio s virusom i što nisam imao težu kliničku sliku. Došao sam u bolnicu sa upalom pluća, a ko zna šta bi se desilo da sam odbio da se vakcinišem. Svima bih preporučio da se na ovaj način zaštite, ona je svet spasla mnogih bolesti i epidemija. Nije mi jasno što ljudi imaju tolike predrasude. Verujem da niko ne bi odobrio puštanje u prodaju da je štetna po zdravlje ljudi - kaže pevač i dodaje:

- Nadam se da će doktori uskoro da mi kažu da mogu da idem kući. Nedostaje mi sve napolju, čuvajte se, ljudi, zaraze jer virus nije naivan - dodaje on.

