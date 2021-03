NIKOLIĆEVA DOVELA LINIJU DO SAVRŠENSTVA I POKAZALA REZULTAT: Pevačica se snimila bez šminke i posle treninga, zategnuta kao PRAĆKA

Ana Nikolić dovela je liniju do savršenstva, a čini se da je veoma zadovoljna kako sada izgleda.

Pevačica je napravila snimak u ogledalu, a na sebi nosila šorts i nije imala trunku šminke.

- Mislim da je za danas dosta. Stvarno je dosta - poručila je zadihano Ana nakon treninga u svom domu.

Podsetimo, Anin bivši suprug Stefan Đurić Rasta nedavno je govorio o njihovoj ljubavi.

"Najviše sam voleo kod Ane njeno na prvu loptu, ne vaganje emocijama, šta će da se desi, kod nje sve na prvu i iskreno. To mi se jako svidelo i kada vidite to kod nekog ako ste spremni da budete sa takvom ženom, to je nešto što ceniš. Bio sam u svetu gde svi glumataju, a odnos sa njom je takav kakav je, nema ništa iza kulisa", rekao je na Kurir televiziji.

