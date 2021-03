MAJKE SU DOVODILE ĆERKE KOD MENE Lukas bez dlake na jeziku: Kako možeš da pomisliš da dete ode kod matorog kretena KAO ŠTO SAM JA?

Aca Lukas bio je gost kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom se osvrnuo na priču koja potresa javnu scenu poslednjih dana.

Lukas je progovorio o slučaju Danijele Štajnfeld i Branislava Lečića i istakao da se problem traži na pogrešnoj strani.

foto: Printscreen/Amidži Šou

"Zašto se sad to kao dešava u glumačkom svetu. Glumački svet nije predodređen. I ja sam sa mlađim devojkama bio. Nije moralno da svoj status koristiš na bilo koji način da bi pridobio devojku, to nije moralno, ali nije zakonski kažnjivo. Ja to osuđujem. Problem se traži na pogrešnoj strani. Više puta su majke dovodile meni ćerke, htele da daju telefone, da dolaze kod mene kući. Masa naših ljudi misli ako dete postane pevač da su rešili probleme, spremni su na sve i na svaku žrtvu da dete uspe. Kako možeš da pomisliš da dete ode kod matorog kretena kao što sam ja. To je najnemoralniji čovek, ali nije zabranjeno", rekao je Lukas u emisiji "Amidži Šou" i dodao:

"Lečića poznajem kao najboljeg glumca, imali smo neke razgovore. Ovako nacrniti nekoga bez prijave policije, nije u redu. Ja sam imao takve situacije, možda bih i ja na*ebao. Meni je to van pameti. Ja pričam oštro."

foto: Printscreen/Amidži Šou

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:10 NIKOLIĆEVA DOVELA LINIJU DO SAVRŠENSTVA I POKAZALA REZULTAT: Pevačica se snimila bez šminke i posle treninga, zategnuta kao PRAĆKA

Kurir