LUKAS POTKAČIO ČEDU ČVORKA U EMISIJI UŽIVO: On je poslednji put nešto snimio i izdao 2000. godine! Na osnovu čega on traži POMOĆ?

Pevač Aca Lukas bio je gost kod Ognjena Amidžića, a tom prilikom je potkačio pevača Čedu Čvorka.

Lukas se prvo osvrnuo na sramotno ponašanje pojedinih pevača koji traže pomoć od države, a osvrnuo se i na Čedu Čvorka.

- Daleko od toga da ja njih ne cenim, to su ljudi koji su sa mnom radili, javili su se za pomoć oni koje ne treba da se jave, to je sramota, pevači, zvezde traže pomoć, užas. Evo na primer Čeda Čvorak, on je lik koji je poslednji put nešto snimio i izdao 2000 godine. Na osnovu čega on traži pomoć, za koje delo, šta? Sramota stvarno - rekao je vidno izrevoltiran Aca u emisiji "Amidži Šou".

