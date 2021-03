MILOŠEVIĆ HTEO DA UBIJE BORU ĐORĐEVIĆA? Posle serije Porodica isplivala tajna: UDBA je angažovala mog prijatelja da me ROKNE

Frontmen grupe Riblja čorba Bora Đorđević bio je protivnik režimaSlobodana Miloševića, a nakon što je emitovana serija, on je primetio jednu veoma bitnu stvar

u javnosti o događajima koji su ostavili veliki pečat u politici pre dve decenije kada je uhapšen tadašnji predsednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević. Njegova porodica koju su činili sin Marko, ćerka Marija i supruga Mira Marković bila je na meti žestokih napada zbog politike koju su propagirali.

Gde je u seriji Marko? Miloševićev sin, kojeg je Slobodan svojevremeno kovao u zvezde i njegovo bogatstvo pravdao rečima da je Marko bio vredan i nosio gajbice, u prvoj epizodi nigde nije pojavio, a to gotovo niko nije primetio, osim Bore Đorđevića. U drugoj je sa roditeljima pričao telefonom.

Naime, frontmen grupe Riblja Čorba, koji je bio veliki protivnik Miloševićevog režima, skrenuo je pažnju na jednu veoma neobičnu opasku koju do sada niko nije primetio. Bora Đorđević je priznao da nije gledao ovu seriju, ali da je upućen u ono što je emitovano.

– Nisam gledao, javili su mi da je gledanost bila neverovatna i da nigde nema sina Marka. Stvarno, gde je Marko? – kratko je poručio za Bora Đorđević.

U to vreme bilo je mnogo protivnika Miloševićevom režimu, a onaj koji je o tome javno govorio jeste Bora Đorđević, koji je napisao brojne pesme u prilog tome, a numeru „Baba Jula“ posvetio je Miri Marković, Slobodanovoj velikoj ljubavi, koju krivi za haos i rasulo društva. Zbog ove numere Bora je, kako kaže, rizkovao svoj život, a prema njegovim rečima Milošević je unajmio čoveka da ga likvidira, te pomenutu numeru frontmen grupe Bora Čorba danas ne peva na svojim koncertima.

– Posle svega što sam radio, jedino odbijam da pevam pesmu „Baba Jula“, koja govori o Miri Marković i Slobodanu Miloševiću, mada znam da su mog prijatelja angažovali da me rokne. On je vojni invalid kog je Udba angažovala da mi se približi i da me ubije. Tek posle deset godina mi je sve priznao. To nije jedini slučaj. Jedan čovek iz „crvenih beretki“ mi je u kafani rekao: „Znaš da je trebalo da te roknem, ali nije mi se dalo, bio si mi simpatičan“ – rekao je Bora.

Baba Jula Dok po zemlji svašta rade Na TV-u limunade „Bolji Život“, „Srećni Ljudi“, Zato i ti srećan budi Kupim novine, sveže izdanje Kad ono opet isto sr*nje Napadi ne jenjavaju Jedni druge sk*njavaju Ali ko to tamo peva: „Leva, leva, leva, leva!“ Do haosa i rasula Sve nas vodi Baba Jula Ko to tamo k*rcu svira U toku je bal vampira Predvodi ih sasvim trula Cvetokosa Baba Jula Još uvek se narod seća Ustaše iz Kuće Cveća Ali on je čista nula Najjača je Baba Jula Išao sam do Dedinja Tamo ima mnogo svinja Crveno se celo krdo Na Julino seli brdo – glase reči pesme koju je Bora Đorđević posvetio Miri Marković.

